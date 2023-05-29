Стефано ПИОЛИ: «Это был странный сезон»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после завоевания путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон подвел итоги нынешней кампании:

«Лига чемпионов дала нам гораздо больше, чем мы ожидали. Нам было грустно вылететь в полуфинале после матчей с «Интером», но наше путешествие было длиннее, чем все ожидали. В то же время в Серии А мы выступили не так хорошо, как ожидалось. Но мы в Лиге чемпионов третий сезон подряд - не знаю, сколько лет прошло с тех пор, когда клуб достигал такого.

Это был первый раз, когда мы действительно пытались быть конкурентоспособными на двух турнирах. Нам чего-то не хватало, это правда. Сейчас мы наслаждаемся этой победой и квалификацией в ЛЧ, это был странный сезон по многим причинам. Были без нашего основного вратаря в течение нескольких месяцев, тогда как игроки также были на чемпионате мира. Эта пауза в сезоне была странной для всех. Нужно было время, чтобы вернуть форму».