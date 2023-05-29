Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стефано ПИОЛИ: «Это был странный сезон»
Италия
29 мая 2023, 17:44 |
66
0

Стефано ПИОЛИ: «Это был странный сезон»

Тренер «Милана» подвел итоги сезона

29 мая 2023, 17:44 |
66
0
Стефано ПИОЛИ: «Это был странный сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после завоевания путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон подвел итоги нынешней кампании:

«Лига чемпионов дала нам гораздо больше, чем мы ожидали. Нам было грустно вылететь в полуфинале после матчей с «Интером», но наше путешествие было длиннее, чем все ожидали. В то же время в Серии А мы выступили не так хорошо, как ожидалось. Но мы в Лиге чемпионов третий сезон подряд - не знаю, сколько лет прошло с тех пор, когда клуб достигал такого.

Это был первый раз, когда мы действительно пытались быть конкурентоспособными на двух турнирах. Нам чего-то не хватало, это правда. Сейчас мы наслаждаемся этой победой и квалификацией в ЛЧ, это был странный сезон по многим причинам. Были без нашего основного вратаря в течение нескольких месяцев, тогда как игроки также были на чемпионате мира. Эта пауза в сезоне была странной для всех. Нужно было время, чтобы вернуть форму».

По теме:
С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
Жиру решает. Милан на выезде обыграл Ювентус и пробился в Лигу чемпионов
Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стефано Пиоли Милан
Источник DAZN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 29 мая 2023, 07:30 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

Ястремская в четвертый раз подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Теннис | 29 мая 2023, 13:38 39
Ястремская в четвертый раз подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Ястремская в четвертый раз подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос

Даяна в двух сетах уступила Донне Векич

Итоги АПЛ. Клуб Миколенко остается в элите, Лестер и Лидс вылетели
Футбол | 28.05.2023, 20:30
Итоги АПЛ. Клуб Миколенко остается в элите, Лестер и Лидс вылетели
Итоги АПЛ. Клуб Миколенко остается в элите, Лестер и Лидс вылетели
Рух вышел из зоны вылета. Львовская команда в гостях обыграла Черноморец
Футбол | 29.05.2023, 16:55
Рух вышел из зоны вылета. Львовская команда в гостях обыграла Черноморец
Рух вышел из зоны вылета. Львовская команда в гостях обыграла Черноморец
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
Футбол | 28.05.2023, 18:32
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
27.05.2023, 21:55 13
Футбол
Лучший результат сезона. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Марокко
Лучший результат сезона. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Марокко
28.05.2023, 23:05 9
Другие виды
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
28.05.2023, 20:00 2
Хоккей
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
28.05.2023, 15:53 27
Теннис
ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
28.05.2023, 17:54 6
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
27.05.2023, 20:40 17
Футбол
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
28.05.2023, 12:13 16
Футбол
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
27.05.2023, 21:38 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности