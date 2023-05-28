Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жиру решает. Милан на выезде обыграл Ювентус и пробился в Лигу чемпионов
Чемпионат Италии
Ювентус
28.05.2023 21:45 – FT 0 : 1
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 мая 2023, 23:46 | Обновлено 28 мая 2023, 23:59
598
2

Жиру решает. Милан на выезде обыграл Ювентус и пробился в Лигу чемпионов

«Ювентус» с учетом минус 10 штрафных баллов располагается на 7-й позиции

28 мая 2023, 23:46 | Обновлено 28 мая 2023, 23:59
598
2
Жиру решает. Милан на выезде обыграл Ювентус и пробился в Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 мая в матче 37-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде обыграл «Ювентус» со счетом 1:0.

Единственный в матче гол забил форвард россонери Оливье Жиру на 40-й минуте поединка.

«Милан» набрал 67 очков и обеспечил себе место в топ-4 Серии А, что позволяет принять участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

«Ювентус» с учетом минус 10 штрафных баллов располагается на 7-й позиции (59 очков), которая дает лишь путевку в Лигу конференций.

Серия А. 37-й тур, 28 мая

Ювентус – Милан – 0:1

Гол: Оливье Жиру, 40

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Оливье Жиру, 40 мин

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
По теме:
ВИДЕО. Лацио вышел на второе место, Наполи не сумел обыграть Болонью
Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александрия – Заря – 0:2. Гол+пас от Русина. Видео голов и обзор матча
Ювентус Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус - Милан Оливье Жиру видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
Теннис | 28 мая 2023, 14:40 15
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко

Французам не понравилось, что украинка не стала жать руку представительнице рб

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Последний матч – решающий. У Зари шаткое положение»
Футбол | 28 мая 2023, 19:13 10
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Последний матч – решающий. У Зари шаткое положение»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Последний матч – решающий. У Зари шаткое положение»

Тренер признает, что очков нужно было набирать больше

Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Теннис | 28.05.2023, 13:20
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Еще один. Шахтер приблизился к Динамо по трофеям в независимой Украине
Футбол | 28.05.2023, 23:59
Еще один. Шахтер приблизился к Динамо по трофеям в независимой Украине
Еще один. Шахтер приблизился к Динамо по трофеям в независимой Украине
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Теннис | 28.05.2023, 15:53
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vladimir Shevchenko
Вы б уже в своей таблице на сайте списали очки тоже, до актуального положения команд
Ответить
0
avk2307
Гол красавец.
Жиру молодец. А ему 36 лет
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Объявлен состав сборной, Луческу с костылями, у тимощука новое гражданство
Объявлен состав сборной, Луческу с костылями, у тимощука новое гражданство
27.05.2023, 07:55
Футбол
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
27.05.2023, 16:48 3
Хоккей
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
27.05.2023, 19:52 12
Футбол
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
27.05.2023, 18:33 43
Футбол
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
27.05.2023, 17:42 68
Теннис
лукашенко госпитализировали в критическом состоянии после встречи с путиным
лукашенко госпитализировали в критическом состоянии после встречи с путиным
27.05.2023, 23:45 4
Война
С Мудриком и Забарным? Кого Ротань возьмет на Евро-2023
С Мудриком и Забарным? Кого Ротань возьмет на Евро-2023
27.05.2023, 10:53 19
Футбол
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
27.05.2023, 09:30 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности