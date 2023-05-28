Жиру решает. Милан на выезде обыграл Ювентус и пробился в Лигу чемпионов

Вечером 28 мая в матче 37-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде обыграл «Ювентус» со счетом 1:0.

Единственный в матче гол забил форвард россонери Оливье Жиру на 40-й минуте поединка.

«Милан» набрал 67 очков и обеспечил себе место в топ-4 Серии А, что позволяет принять участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

«Ювентус» с учетом минус 10 штрафных баллов располагается на 7-й позиции (59 очков), которая дает лишь путевку в Лигу конференций.

Серия А. 37-й тур, 28 мая

Ювентус – Милан – 0:1

Гол: Оливье Жиру, 40

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ГОЛ! 0:1. Оливье Жиру, 40 мин