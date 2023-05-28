Италия28 мая 2023, 21:45 | Обновлено 28 мая 2023, 21:49
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Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 мая в 21:45 поединок 37-го тура чемпионата Италии
28 мая 2023, 21:45 | Обновлено 28 мая 2023, 21:49
68
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28 мая проходит матч 37-го тура Серии A, в котором играют «Ювентус» и «Милан».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
⚪️⚫️ #ᴊᴜᴠᴇᴍɪʟᴀɴ ᴛᴇᴀᴍ ɴᴇᴡꜱ 📋⤵️ pic.twitter.com/BxdSWvYe4b— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) May 28, 2023
Team news for #JuveMilan! 📋#SempreMilan— AC Milan (@acmilan) May 28, 2023
Brought to you by @Sorare pic.twitter.com/7hyR9I97oJ
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