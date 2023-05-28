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Чемпионат Италии
Ювентус
28.05.2023 21:45 – 14 0 : 0
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 мая 2023, 21:45 | Обновлено 28 мая 2023, 21:49
68
0

Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 мая в 21:45 поединок 37-го тура чемпионата Италии

28 мая 2023, 21:45 | Обновлено 28 мая 2023, 21:49
68
0
Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Милан

28 мая проходит матч 37-го тура Серии A, в котором играют «Ювентус» и «Милан».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Милан Ювентус - Милан
Источник Sport.ua
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