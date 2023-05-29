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  4. Марта КОСТЮК – о реакции зрителей в Париже: «Я такого не ожидала»
Ролан Гаррос
29 мая 2023, 13:11 |
2080
3

Марта КОСТЮК – о реакции зрителей в Париже: «Я такого не ожидала»

Украинская теннисистка удивлена тем, что в лучилось на Ролан Гаррос

29 мая 2023, 13:11 |
2080
3
Марта КОСТЮК – о реакции зрителей в Париже: «Я такого не ожидала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.

После завершения матча Костюк не пожала руку представительнице рб, за что была освистана некоторыми болельщиками на трибунах корта Филиппа Шатрие – центральной арены французского мейджора.

«То, что произошло, должна сказать, я такого не ожидала. Не ожидала, но я никак на это не отреагировала. Честно, людям должно быть стыдно, но не мне [за них] решать. Я чувствую себя нормально. В социальных сетях после моих заявлений я получаю много негативных реакций, но я удалила почти все социальные сети с телефона. Я ничего не читаю. Я закрываю комментарии, и я не хочу – честно говоря, не хочу. Мне надоело то дерьмо, которое говорят люди. Это не имеет смысла, поэтому я просто пропускаю это.

Я уверена, что на Уимблдоне будет по-другому, потому что в прошлом году на Уимблдоне этих игроков отстранили от выступления. А когда я была в Великобритании в прошлом году, люди иначе на нас реагировали, даже буквально на улице. Я почувствовала много поддержки, поэтому я очень уверена, что их реакция была бы другой», – сказала украинка на пресс-конференции после матча.

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Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 3
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Alehandro
У британців і французів різний менталітет: французи у двох Світових війнах перед німцями ноги розсували, а брити за них воювали, тому лягушатникам не відомо, що таке принципова позиція, їм би тільки компроміси шукать...
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