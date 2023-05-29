ЯСТРЕМСКАЯ: «От украинских болельщиков хочется чуть больше поддержки»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о важности поддержки болельщиков и нехватке возможности возвращаться в Украину.

«Очень много было событий в жизни за пределами корта, с которыми очень тяжело было справляться, с которыми тяжело было продолжать играть на своем уровне. И очень многие люди тебя осуждают, очень многие пишут гадости, но при этом не знают, что происходит у тебя в жизни. Как вот например момент с матчем против Бушар в Мадриде, в тот день, когда у меня умер дедушка.

Я на это не обращаю внимание, меня это не цепляет, но просто где-то иногда немного обидно, что люди не зная всего, что происходит у тебя в жизни, осуждают тебя, пишут, что ты не концентрируешься на теннисе. Например, когда ты выставляешь фотографию из жизни или какое-то видео, то сразу же начинают осуждать, что вот тебе надо поменьше гулять, надо поменьше то, поменьше это.

Люди, вы просто не знаете сколько вкладывается труда, сколько вкладывается времени и пота в работу и какое присутствует огромное желание, вернуться туда, где ты была и стать ещё лучше. Просто очень хочется, особенно от украинские болельщиков, чуть больше поддержки, чуть больше позитива. Очень часто мне присылают скрины, как многие тебя во время матча просто опускают в разных группах, в комментариях и причём это твои же люди, из твоей же страны. Хотелось бы, конечно, чтобы больше позитива направляли украинским игрокам, потому что не всегда теннисисты рассказывают всё, что происходит у них в жизни и с чем они сталкиваются, с какими трудностями. Так что мне кажется, это просто от себя такое пожелание, чтобы чуть-чуть люди немножко спокойнее реагировали на неудачные результаты.

Еще важный момент, что раньше я всегда между турнирами возвращалась домой, в Одессу. Для меня это была огромная помощь в восстановлении, потому что нигде не отдохнешь так, как дома и не наберёшь энергии так, как дома. Дом есть дом. И вот сейчас я не могу постоянно возвращаться в Одессу и это тоже для меня очень тяжело.

Последний раз, когда я была в Одессе, это было перед Кубком Билли Джин Кинг. Я вернулась на несколько дней, чтобы съездить в Киев к дедушке, которого я не видела полгода. И можно сказать, что я с ним тогда попрощалась. А до этого я не была дома где-то полгода. А когда я приезжала в предпоследний раз, это тоже было очень давно. Очень не хватает возможности между турнирами, как раньше возвращаться домой на два-три дня, а иногда на неделю, чтобы побыть с семьей, побыть дома, набраться этой энергии, да просто побыть в своей в комнате. Постоянное ощущение будто у тебя нет дома. Несмотря на то, что мама и Иванка находятся в Ницце, у нас там квартира и сестра там тренируется, всё равно это не то. Очень хочется иметь место, куда можно вот так возвращаться и чувствовать себя как дома», – сказала Даяна.