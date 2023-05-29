Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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WTA
29 мая 2023, 11:06 | Обновлено 29 мая 2023, 11:32
448
2

ЯСТРЕМСКАЯ: «От украинских болельщиков хочется чуть больше поддержки»

Украинская теннисистка устала от хейта

29 мая 2023, 11:06 | Обновлено 29 мая 2023, 11:32
448
2
ЯСТРЕМСКАЯ: «От украинских болельщиков хочется чуть больше поддержки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о важности поддержки болельщиков и нехватке возможности возвращаться в Украину.

«Очень много было событий в жизни за пределами корта, с которыми очень тяжело было справляться, с которыми тяжело было продолжать играть на своем уровне. И очень многие люди тебя осуждают, очень многие пишут гадости, но при этом не знают, что происходит у тебя в жизни. Как вот например момент с матчем против Бушар в Мадриде, в тот день, когда у меня умер дедушка.

Я на это не обращаю внимание, меня это не цепляет, но просто где-то иногда немного обидно, что люди не зная всего, что происходит у тебя в жизни, осуждают тебя, пишут, что ты не концентрируешься на теннисе. Например, когда ты выставляешь фотографию из жизни или какое-то видео, то сразу же начинают осуждать, что вот тебе надо поменьше гулять, надо поменьше то, поменьше это.

Люди, вы просто не знаете сколько вкладывается труда, сколько вкладывается времени и пота в работу и какое присутствует огромное желание, вернуться туда, где ты была и стать ещё лучше. Просто очень хочется, особенно от украинские болельщиков, чуть больше поддержки, чуть больше позитива. Очень часто мне присылают скрины, как многие тебя во время матча просто опускают в разных группах, в комментариях и причём это твои же люди, из твоей же страны. Хотелось бы, конечно, чтобы больше позитива направляли украинским игрокам, потому что не всегда теннисисты рассказывают всё, что происходит у них в жизни и с чем они сталкиваются, с какими трудностями. Так что мне кажется, это просто от себя такое пожелание, чтобы чуть-чуть люди немножко спокойнее реагировали на неудачные результаты.

Еще важный момент, что раньше я всегда между турнирами возвращалась домой, в Одессу. Для меня это была огромная помощь в восстановлении, потому что нигде не отдохнешь так, как дома и не наберёшь энергии так, как дома. Дом есть дом. И вот сейчас я не могу постоянно возвращаться в Одессу и это тоже для меня очень тяжело.

Последний раз, когда я была в Одессе, это было перед Кубком Билли Джин Кинг. Я вернулась на несколько дней, чтобы съездить в Киев к дедушке, которого я не видела полгода. И можно сказать, что я с ним тогда попрощалась. А до этого я не была дома где-то полгода. А когда я приезжала в предпоследний раз, это тоже было очень давно. Очень не хватает возможности между турнирами, как раньше возвращаться домой на два-три дня, а иногда на неделю, чтобы побыть с семьей, побыть дома, набраться этой энергии, да просто побыть в своей в комнате. Постоянное ощущение будто у тебя нет дома. Несмотря на то, что мама и Иванка находятся в Ницце, у нас там квартира и сестра там тренируется, всё равно это не то. Очень хочется иметь место, куда можно вот так возвращаться и чувствовать себя как дома», – сказала Даяна.

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Даяна Ястремская
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 2
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Stanislav Matusevych
А Даяна не хоче, наприклад, мені в обличчя те саме повторити? Людині, яка за 9 років двічі втратила житло і двічі бігла світ за очі під обстрілами? І яка не може навіть за великого бажання виїхати до жодної Ніцци чи хоча б умовного Кракова?
Повторити це людям, які втратили не тільки матеріальне, а найближчих та найдорожчих людей на війні? Таких сотні тисяч в Україні.
В Одесі вона, бідненька, не була пів року, трагедія неймовірна. Яке ж гидотне мажорське дно! 
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solomon
тю.. та без хейту Українських спортсменів sportua можно закривати.. це ж улюблина справа, починаючи з редакторів ( зробити вкид). закінчуючи більшою частиною аудиторії
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