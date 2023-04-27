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27 апреля 2023, 09:19 |
759
0

ФОТО. Ястремская сообщила о смерти дедушки

Умер человек, который открыл для Даяны двери в спорт

27 апреля 2023, 09:19 |
759
0
ФОТО. Ястремская сообщила о смерти дедушки
Инстаграм Даяны Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что в среду умер ее дедушка Иван Ястремский

«26.04.2023. Сегодня умер мой дедушка. Человек, который открыл для меня двери в спорт. Человек, который всегда гордился мной и верил в меня! Ты всегда был примером для всех! Покойся с миром. Твоя вера со мной», – написала Даяна в инстаграме.

Отметим, что вчера Ястремская проиграла матч первого круга основы на престижном турнире в Мадриде.

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Даяна Ястремская смерть lifestyle
Источник Instagram
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