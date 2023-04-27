ФОТО. Ястремская сообщила о смерти дедушки

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что в среду умер ее дедушка Иван Ястремский

«26.04.2023. Сегодня умер мой дедушка. Человек, который открыл для меня двери в спорт. Человек, который всегда гордился мной и верил в меня! Ты всегда был примером для всех! Покойся с миром. Твоя вера со мной», – написала Даяна в инстаграме.

Отметим, что вчера Ястремская проиграла матч первого круга основы на престижном турнире в Мадриде.