Другие новости27 апреля 2023, 09:19 |
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ФОТО. Ястремская сообщила о смерти дедушки
Умер человек, который открыл для Даяны двери в спорт
27 апреля 2023, 09:19 |
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что в среду умер ее дедушка Иван Ястремский
«26.04.2023. Сегодня умер мой дедушка. Человек, который открыл для меня двери в спорт. Человек, который всегда гордился мной и верил в меня! Ты всегда был примером для всех! Покойся с миром. Твоя вера со мной», – написала Даяна в инстаграме.
Отметим, что вчера Ястремская проиграла матч первого круга основы на престижном турнире в Мадриде.
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