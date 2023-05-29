Элина Свитолина – Мартина Тревизан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) начнет выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом раунде основы украинка сразится против Мартины Тревизан из Италии (№24 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте имени Симон Матье после матча Оже-Альяссим – Фоньини. ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Сторм Хантер (Сандерс) из Австралии (№204 WTA).

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