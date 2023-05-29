Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) начнет выступления в оновной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом раунде основы украинка, которая преодолела сито квалификации, сразится против Донны Векич из Хорватии (№22 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №8. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли четыре раза, украинка выиграла три поединка.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Анетт Контавейт (№78 WTA) или Бернарды Перы (№36 WTA).

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