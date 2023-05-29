Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
29 мая 2023, 12:00 |
653
3

Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда Ролан Гаррос

29 мая 2023, 12:00 |
653
3
Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

29 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) начнет выступления в оновной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом раунде основы украинка, которая преодолела сито квалификации, сразится против Донны Векич из Хорватии (№22 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №8. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли четыре раза, украинка выиграла три поединка.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Анетт Контавейт (№78 WTA) или Бернарды Перы (№36 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

ПРЕВЬЮ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Люка Пуй спел Марсельезу с болельщиками на Ролан Гаррос
ЯСТРЕМСКАЯ: «От украинских болельщиков хочется чуть больше поддержки»
Элина Свитолина – Мартина Тревизан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Ролан Гаррос 2023 Даяна Ястремская Донна Векич
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
Футбол | 28 мая 2023, 16:57 62
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов

Днепровская команда не продемонстрировала должного желания победить

Пока не Мудрик. В Челси определили лучшего игрока сезона
Футбол | 29 мая 2023, 07:15 5
Пока не Мудрик. В Челси определили лучшего игрока сезона
Пока не Мудрик. В Челси определили лучшего игрока сезона

Признания удостоен Тиаго Силва

С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
Футбол | 29.05.2023, 05:30
С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
Теннис | 28.05.2023, 16:38
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 28.05.2023, 20:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Oleksandr Kelym
Що цікаво - перед цим Даяна виграла у Векич 3 із 4 матчів а сьогодня упевнений програє..... Деградувала ! 
Ответить
0
ptolemeus
Якщо сказати коротко - 50 невимушених хорватка не пробачить.
Ответить
0
Serhii P.
Даяна, вперед!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
28.05.2023, 15:53 26
Теннис
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
28.05.2023, 22:16 16
Футбол
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
28.05.2023, 12:13 11
Футбол
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
27.05.2023, 18:33 43
Футбол
На сайте Динамо-Минск опубликовали некролог лукашенко
На сайте Динамо-Минск опубликовали некролог лукашенко
27.05.2023, 08:41
Хоккей
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
28.05.2023, 13:20 47
Теннис
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
27.05.2023, 21:38 47
Футбол
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
27.05.2023, 17:42 68
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности