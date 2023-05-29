В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 38-го тура АПЛ между клубами «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол был забит на 85-й минуте. Отличился Итан Пиннок.

DOUBLE over the Champions (вдвое больше (лучше) чемпионов – ред.) – именно так подписан видеообзор поединка на официальном YouTube-канале «Брентфорда». Дело в том, что в сезоне АПЛ 2022/23, чемпионом которого стал «Манчестер Сити», «пчелы» дважды обыграли «горожан».

В первом круге чемпионата «Брентфорд» выиграл со счетом 2:1 у команды из Манчестера.

АПЛ. 38-й тур, 28 мая

Брентфорд – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Пиннок, 85