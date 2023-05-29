Брентфорд – Ман Сити – 1:0. Double over the Champions. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор 38-го тура АПЛ
В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 38-го тура АПЛ между клубами «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный гол был забит на 85-й минуте. Отличился Итан Пиннок.
DOUBLE over the Champions (вдвое больше (лучше) чемпионов – ред.) – именно так подписан видеообзор поединка на официальном YouTube-канале «Брентфорда». Дело в том, что в сезоне АПЛ 2022/23, чемпионом которого стал «Манчестер Сити», «пчелы» дважды обыграли «горожан».
В первом круге чемпионата «Брентфорд» выиграл со счетом 2:1 у команды из Манчестера.
АПЛ. 38-й тур, 28 мая
Брентфорд – Манчестер Сити – 1:0
Гол: Пиннок, 85
Видеообзор матча:
События матча
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