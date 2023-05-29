Холанд – лучший бомбардир АПЛ сезона 2022/23. Кто в десятке?

22-летний норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии 2022/23.

На счету нападающего 36 голов в 35 матчах АПЛ. Также Холанд оформил еще 8 ассистов, что позволяет ему быть лучшим и по системе гол+пас (44).

На втором месте располагается форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн – 30 голов. Тройку замыкает Айван Тоуни (20).

Эрлинг Холанд также был признан лучшим и лучшим молодым игроком сезона в АПЛ.

Топ-10 бомбардиров АПЛ 2022/23: