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  4. Холанд – лучший бомбардир АПЛ сезона 2022/23. Кто в десятке?
Англия
29 мая 2023, 03:52 |
108
0

Холанд – лучший бомбардир АПЛ сезона 2022/23. Кто в десятке?

Звездный норвежский форвард «Манчестер Сити» забил 36 голов в 35 мячах

29 мая 2023, 03:52 |
108
0
Холанд – лучший бомбардир АПЛ сезона 2022/23. Кто в десятке?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

22-летний норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии 2022/23.

На счету нападающего 36 голов в 35 матчах АПЛ. Также Холанд оформил еще 8 ассистов, что позволяет ему быть лучшим и по системе гол+пас (44).

На втором месте располагается форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн – 30 голов. Тройку замыкает Айван Тоуни (20).

Эрлинг Холанд также был признан лучшим и лучшим молодым игроком сезона в АПЛ.

Топ-10 бомбардиров АПЛ 2022/23:

  1. Эрлинг Холанд – 36
  2. Гарри Кейн – 30
  3. Айван Тоуни – 20
  4. Мохамед Салах – 19
  5. Каллум Уилсон – 18
  6. Марукс Рэшфорд – 17
  7. Габриэл Мартинелли – 15
  8. Мартин Эдегор – 15
  9. Олли Уоткинс – 15
  10. Александар Митрович – 14

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Александар Митрович Олли Уоткинс Мартин Эдегор Габриэл Мартинелли Маркус Рэшфорд Каллум Уилсон Мохамед Салах Айван Тоуни Гарри Кейн Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу лучший бомбардир
Источник Sport.ua
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