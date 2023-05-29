Холанд – лучший бомбардир АПЛ сезона 2022/23. Кто в десятке?
Звездный норвежский форвард «Манчестер Сити» забил 36 голов в 35 мячах
22-летний норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии 2022/23.
На счету нападающего 36 голов в 35 матчах АПЛ. Также Холанд оформил еще 8 ассистов, что позволяет ему быть лучшим и по системе гол+пас (44).
На втором месте располагается форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн – 30 голов. Тройку замыкает Айван Тоуни (20).
Эрлинг Холанд также был признан лучшим и лучшим молодым игроком сезона в АПЛ.
Топ-10 бомбардиров АПЛ 2022/23:
- Эрлинг Холанд – 36
- Гарри Кейн – 30
- Айван Тоуни – 20
- Мохамед Салах – 19
- Каллум Уилсон – 18
- Марукс Рэшфорд – 17
- Габриэл Мартинелли – 15
- Мартин Эдегор – 15
- Олли Уоткинс – 15
- Александар Митрович – 14
🤖 Announcing your @Castrol Golden Boot winner for 2022/23…— Premier League (@premierleague) May 28, 2023
✨ @ErlingHaaland ✨ pic.twitter.com/MzSoZ1Wgrf
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