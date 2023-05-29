Франция29 мая 2023, 03:41 |
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Ворскла – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В Полтаве состоится игра 28 тура УПЛ
29 мая 2023, 03:41 |
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В понедельник, 29 мая, состоится поединок 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Судит игру Анатолий Абдула, представляющий город Харьков.
Посмотреть игру можно будет на телеканале Setanta Sports+, OTT-платформе и на YouTube.
Sport,ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Колос».
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