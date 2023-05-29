В понедельник, 29 мая, состоится поединок 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Судит игру Анатолий Абдула, представляющий город Харьков.

Посмотреть игру можно будет на телеканале Setanta Sports+, OTT-платформе и на YouTube.

Sport,ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Колос».