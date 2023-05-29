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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 03:29 | Обновлено 29 мая 2023, 03:30
25
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Колос

Игра 29 тура начнется 29 мая в 15:00

29 мая 2023, 03:29 | Обновлено 29 мая 2023, 03:30
25
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Колос
УПЛ

В понедельник, 29 мая, состоится поединок 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Судит игру Анатолий Абдула, представляющий город Харьков.

Посмотреть игру можно будет на телеканале Setanta Sports+, OTT-платформе и на YouTube.

Sport,ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Колос».

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Источник Sport.ua
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