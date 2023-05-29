ВИДЕО. Шахтер – чемпион Украины сезона 2022/23! Победные эмоции команды
Донецкая команда праздновать не будет, но на поле игроки порадовались
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» официально стал чемпионом Украины сезона 2022/23.
Это случилось после того, как команда обыграла своего конкурента «Днепр-1» со счетом 3:0 в 29-м туре УПЛ.
Для «горняков» это 14-й титул УПЛ, а суммарно стало 37 трофеев, лишь на один меньше, чем у самого титулованного клуба Украины «Динамо» (38).
Хорватский тренер Игор Йовичевич завоевал первый титул в Украине с донецким «Шахтером».
Президент клуба Ринат Ахметов заявил, что «Шахтер» не будет праздновать чемпионство, так как в Украине идет война, которую развязала россия. Однако игроки команды успели порадоваться заслуженному чемпионству после завершения поединка с «Днепром-1».
ВИДЕО. Шахтер – чемпион Украины сезона 2022/23! Победные эмоции команды
🏆🇺🇦 Ч Е М П І О Н И ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 28, 2023
😍 Це відчуття перемоги 🧡
📸➡️ https://t.co/98eNdhgkTb#Shakhtar #Україна #ШахтарЧемпіон pic.twitter.com/l46vT6Q3HV
🔥 Ці емоції! 🧡 Ця перемога! 🏆 Чемпіони України! 🇺🇦#Shakhtar #Україна #ШахтарЧемпіон pic.twitter.com/WvwQAA77IR— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 28, 2023
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