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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 02:35 |
163
0

ВИДЕО. Шахтер – чемпион Украины сезона 2022/23! Победные эмоции команды

Донецкая команда праздновать не будет, но на поле игроки порадовались

29 мая 2023, 02:35 |
163
0
ВИДЕО. Шахтер – чемпион Украины сезона 2022/23! Победные эмоции команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» официально стал чемпионом Украины сезона 2022/23.

Это случилось после того, как команда обыграла своего конкурента «Днепр-1» со счетом 3:0 в 29-м туре УПЛ.

Для «горняков» это 14-й титул УПЛ, а суммарно стало 37 трофеев, лишь на один меньше, чем у самого титулованного клуба Украины «Динамо» (38).

Хорватский тренер Игор Йовичевич завоевал первый титул в Украине с донецким «Шахтером».

Президент клуба Ринат Ахметов заявил, что «Шахтер» не будет праздновать чемпионство, так как в Украине идет война, которую развязала россия. Однако игроки команды успели порадоваться заслуженному чемпионству после завершения поединка с «Днепром-1».

ВИДЕО. Шахтер – чемпион Украины сезона 2022/23! Победные эмоции команды

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Источник ФК Шахтер Донецк
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