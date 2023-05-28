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Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 18:49 |
295
2

Ринат АХМЕТОВ: «Поздравляю Шахтер с чемпионством, но праздновать не будем»

Президент клуба оценил чемпионский титул УПЛ

28 мая 2023, 18:49 |
295
2
Ринат АХМЕТОВ: «Поздравляю Шахтер с чемпионством, но праздновать не будем»
ФК Шахтер. Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил с чемпионским титулом команду, тренерский штаб и персонал клуба, но дал понять, что во время войны больших праздников никто устраивать не будет.

«14-й чемпионский титул, наверное, один из самых трудных и ценных в истории нашего клуба. «Шахтер» его выиграл в сверхсложных условиях, в военное время, когда наша страна противостоит российской агрессии. Поэтому, прежде всего, я хочу поблагодарить защитников и защитниц Украины. Тем, кто жертвует собой ради свободы и независимости Украины, ради нас и нашего будущего. Тем, благодаря кому чемпионат состоялся, благодаря кому мы можем играть в футбол, смотреть футбол, благодаря кому мы можем жить. Сегодняшний чемпионский титул мы посвящаем им, нашим защитникам – тем, кто прямо сейчас воюет за нашу страну, и тем, кто отдал за нее свою жизнь.

Этот чемпионский титул – первый для Игоря Йовичевича и его тренерского штаба. Мои приветствия им и огромная благодарность. Они проделали отличную работу, сумели объединить игроков вокруг общей цели, мотивируя и поддерживая их на протяжении всего сложного пути к чемпионству. Этот титул – первый для многих молодых футболистов «Шахтера». И я поздравляю их с этим достижением и благодарю за сильный характер, который они демонстрировали в каждом матче сезона, за огромную волю к победе, за яркую игру.

Поздравляю административный и медицинский персонал команды, менеджмент и всех сотрудников клуба. Каждый из вас приложил чрезвычайные усилия, чтобы сегодня мы могли с радостью и гордостью сказать: «Шахтер» – чемпион!». Также я хочу поблагодарить наших соперников, которые боролись и создали нам достойную конкуренцию, которые в тяжелое время нашли возможность играть и таким образом поддерживать болельщиков и всех украинцев, даря миллионам людей положительные эмоции.

Это был интересный чемпионат. Трудный, изнурительный, но интересный. И я радуюсь, что в напряженной борьбе, продолжавшейся до последних туров, победил «Шахтер». Эту победу мы будем помнить и ценить, однако мы не будем ее праздновать. Потому что радость от футбольных побед вернется к нам, когда мы одержим нашу главную победу – победу Украины над врагом, когда мы освободим все наши города и вернем мир на нашу землю.

Верим в победу Украины и все вместе приближаем ее», – отметил Ахметов.

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Шахтер Донецк Ринат Ахметов чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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DK1961
Ринат Ахметов: поздравляю Шахтер с чемпионством! Мои вложения в павелкинское отродье и круглосуточный подкуп судей дали свои результаты!
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+5
Злий Глобинець
Ех, пам'ятаю перше чемпіонство Шахтаря. Як сьогодні! 3 червня 2002 року! Яка це радість була для нас, фанатів! Вперше було зламано гегемонію всемогутнього (як тоді здавалося) Динамо. І ось уже 14-те. А фактично 15-те, якщо врахувати минулий недограний сезон, де Шахтар став переможцем першості. Але ж це фактично чемпіон. 
Ще пара-трійка сезонів - і Шахтар стане лідером по чемпіонських титулах. Вже скоро! У далекому 2002 році ми могли лише мріяти про це. Браво, команда, браво, президент!
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-3
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