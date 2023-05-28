Ринат АХМЕТОВ: «Поздравляю Шахтер с чемпионством, но праздновать не будем»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил с чемпионским титулом команду, тренерский штаб и персонал клуба, но дал понять, что во время войны больших праздников никто устраивать не будет.

«14-й чемпионский титул, наверное, один из самых трудных и ценных в истории нашего клуба. «Шахтер» его выиграл в сверхсложных условиях, в военное время, когда наша страна противостоит российской агрессии. Поэтому, прежде всего, я хочу поблагодарить защитников и защитниц Украины. Тем, кто жертвует собой ради свободы и независимости Украины, ради нас и нашего будущего. Тем, благодаря кому чемпионат состоялся, благодаря кому мы можем играть в футбол, смотреть футбол, благодаря кому мы можем жить. Сегодняшний чемпионский титул мы посвящаем им, нашим защитникам – тем, кто прямо сейчас воюет за нашу страну, и тем, кто отдал за нее свою жизнь.

Этот чемпионский титул – первый для Игоря Йовичевича и его тренерского штаба. Мои приветствия им и огромная благодарность. Они проделали отличную работу, сумели объединить игроков вокруг общей цели, мотивируя и поддерживая их на протяжении всего сложного пути к чемпионству. Этот титул – первый для многих молодых футболистов «Шахтера». И я поздравляю их с этим достижением и благодарю за сильный характер, который они демонстрировали в каждом матче сезона, за огромную волю к победе, за яркую игру.

Поздравляю административный и медицинский персонал команды, менеджмент и всех сотрудников клуба. Каждый из вас приложил чрезвычайные усилия, чтобы сегодня мы могли с радостью и гордостью сказать: «Шахтер» – чемпион!». Также я хочу поблагодарить наших соперников, которые боролись и создали нам достойную конкуренцию, которые в тяжелое время нашли возможность играть и таким образом поддерживать болельщиков и всех украинцев, даря миллионам людей положительные эмоции.

Это был интересный чемпионат. Трудный, изнурительный, но интересный. И я радуюсь, что в напряженной борьбе, продолжавшейся до последних туров, победил «Шахтер». Эту победу мы будем помнить и ценить, однако мы не будем ее праздновать. Потому что радость от футбольных побед вернется к нам, когда мы одержим нашу главную победу – победу Украины над врагом, когда мы освободим все наши города и вернем мир на нашу землю.

Верим в победу Украины и все вместе приближаем ее», – отметил Ахметов.