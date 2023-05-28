Украина. Премьер лига28 мая 2023, 17:35 | Обновлено 28 мая 2023, 18:30
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Что в таблице УПЛ? Шахтер стал чемпионом, Заря догнала Днепр-1
Заря еще может финишировать второй
28 мая 2023, 17:35 | Обновлено 28 мая 2023, 18:30
3191
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Лидеры чемпионата Украины провели предпоследний тур УПЛ, определив чемпиона. «Шахтер» набрал 72 очка и выиграл титул, а вот борьба за второе место продолжается.
«Днепр-1», потеряв в двух последних турах 6 очков, позволил «Заре» догнать себя – обе команды имеют по 64 пункт за один тур до финиша. В последнем матче «Днепр-1» сыграет с «Кривбассом», а «Заря» – с «Минаем». Команда, которая станет второй, начнет Лигу чемпионов со второго квалификационного раунда.
«Динамо» финиширует на 4-й позиции.
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