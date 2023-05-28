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  4. Что в таблице УПЛ? Шахтер стал чемпионом, Заря догнала Днепр-1
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 17:35 | Обновлено 28 мая 2023, 18:30
3191
7

Что в таблице УПЛ? Шахтер стал чемпионом, Заря догнала Днепр-1

Заря еще может финишировать второй

28 мая 2023, 17:35 | Обновлено 28 мая 2023, 18:30
3191
7
Что в таблице УПЛ? Шахтер стал чемпионом, Заря догнала Днепр-1
ФК Заря

Лидеры чемпионата Украины провели предпоследний тур УПЛ, определив чемпиона. «Шахтер» набрал 72 очка и выиграл титул, а вот борьба за второе место продолжается.

«Днепр-1», потеряв в двух последних турах 6 очков, позволил «Заре» догнать себя – обе команды имеют по 64 пункт за один тур до финиша. В последнем матче «Днепр-1» сыграет с «Кривбассом», а «Заря» – с «Минаем». Команда, которая станет второй, начнет Лигу чемпионов со второго квалификационного раунда.

«Динамо» финиширует на 4-й позиции.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Заря Луганск Днепр-1 чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Миша Воронко
Что?! Без помощи судей, Днепр и 2-е место прохреначит!? Поделом
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+1
locator-x
Ще не факт, що Олександрія щось замкне.
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+1
Kak Tak
Татьянка1515,пиши не только с Alex у тебя ещё новый аккаунт есть puma 
Как так ?
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0
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Alex196
Шлюхи ракицкие получили .Молодцы Дніпро
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0
Alex196
Павелке уже показали статью по которой его будут судить и сколько лет он получит.Пусть не здорово дёргается 
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-1
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