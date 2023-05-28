Что в таблице УПЛ? Шахтер стал чемпионом, Заря догнала Днепр-1

Лидеры чемпионата Украины провели предпоследний тур УПЛ, определив чемпиона. «Шахтер» набрал 72 очка и выиграл титул, а вот борьба за второе место продолжается.

«Днепр-1», потеряв в двух последних турах 6 очков, позволил «Заре» догнать себя – обе команды имеют по 64 пункт за один тур до финиша. В последнем матче «Днепр-1» сыграет с «Кривбассом», а «Заря» – с «Минаем». Команда, которая станет второй, начнет Лигу чемпионов со второго квалификационного раунда.

«Динамо» финиширует на 4-й позиции.