ВИДЕО. Бразилия и Италия выполнили задачу выхода в плей-офф ЧМ U20
В Аргентине продолжается чемпионат мира 2023 по футболу U-20
В Аргентине продолжается чемпионат мира 2023 по футболу U-20. Были подведены итоги в группах C и D.
Бразилия и Италия выиграли матчи 3-го тура и выполнили задачу выхода в плей-офф. Также из этих групп в 1/8 финала вышли Колумбия, Израиль и Нигерия.
А вот сборная Сенегала, за которую играл динамовец Самба Диалло, выбыла из турнира на групповой стадии (2 очка, 4-е место).
В 1/8 финала сыграют по две лучших команды из 6 групп плюс лучшие 4 сборных, занявшие третьи места.
ЧМ-2023 U-20 по футболу
3-й тур. 27 мая, Аргентина
- 21:00. Бразилия U20 – Нигерия U20 – 2:0
- 21:00. Доминиканская Республика U20 – Италия U20 – 0:3
- 23:55. Колумбия U20 – Сенегал U20 – 1:1
- 23:55. Япония U20 – Израиль U20 – 1:2
Турнирные таблицы
21:00. Бразилия U20 – Нигерия U20 – 2:0
21:00. Доминиканская Республика U20 – Италия U20 – 0:3
События матча
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