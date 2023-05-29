ВИДЕО. Бразилия и Италия выполнили задачу выхода в плей-офф ЧМ U20

В Аргентине продолжается чемпионат мира 2023 по футболу U-20. Были подведены итоги в группах C и D.

Бразилия и Италия выиграли матчи 3-го тура и выполнили задачу выхода в плей-офф. Также из этих групп в 1/8 финала вышли Колумбия, Израиль и Нигерия.

А вот сборная Сенегала, за которую играл динамовец Самба Диалло, выбыла из турнира на групповой стадии (2 очка, 4-е место).

В 1/8 финала сыграют по две лучших команды из 6 групп плюс лучшие 4 сборных, занявшие третьи места.

ЧМ-2023 U-20 по футболу

3-й тур. 27 мая, Аргентина

21:00. Бразилия U20 – Нигерия U20 – 2:0

– Нигерия U20 – 2:0 21:00. Доминиканская Республика U20 – Италия U20 – 0:3

– 0:3 23:55. Колумбия U20 – Сенегал U20 – 1:1

23:55. Япония U20 – Израиль U20 – 1:2

Турнирные таблицы

21:00. Бразилия U20 – Нигерия U20 – 2:0

21:00. Доминиканская Республика U20 – Италия U20 – 0:3