26.05.2023 23:55 – FT 0 : 5
Чемпионат мира27 мая 2023, 03:23 | Обновлено 27 мая 2023, 05:50
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ВИДЕО. Аргентина разгромила Новую Зеландию и вышла в 1/8 финала ЧМ U-20
Также в плей-офф чемпионата мира U-20 вышли США, Эквадор, Узбекистан
27 мая 2023, 03:23 | Обновлено 27 мая 2023, 05:50
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В Аргентине проходит чемпионат мира 2023 по футболу U-20. Завершились все матчи в группах A и B.
Аргентина разгромила Новую Зеландию (5:0) и вышла в 1/8 финала ЧМ U-20.
Также в плей-офф чемпионата мира U-20 вышли США, Эквадор, Узбекистан.
В 1/8 финала сыграют по две лучших команды из 6 группы плюс лучшие 4 сборных, занявшие третьи места.
ЧМ-2023 U-20 по футболу
3-й тур, 26 мая, Аргентина
- 21:00. Эквадор U-20 – Фиджи U-20 – 9:0
- 23:55. Словакия U-20 – США U-20 – 0:2
- 23:55. Нова Зеландія U-20 – Аргентина U-20 – 0:5
- 23:55. Узбекистан U-20 – Гватемала U-20 – 2:0
Турнирные таблицы
Видеообзор матча
Нова Зеландия U-20 – Аргентина U-20 – 0:5
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Alejo Veliz (Аргентина U20).
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Brian Nicolas Aguirre (Аргентина U20).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Ромеро (Аргентина U20).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Gino Infantino (Аргентина U20).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Ignacio Maestro Puch (Аргентина U20).
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