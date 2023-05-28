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  4. КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 22:16 | Обновлено 28 мая 2023, 22:24
3901
12

КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»

Главный тренер «Днепра-1» ответил на вопросы после матча с «Шахтером»

28 мая 2023, 22:16 | Обновлено 28 мая 2023, 22:24
3901
12
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
shakhtar.com. Александр Кучер

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер ответил на вопросы журналистов после матча с «Шахтером» (0:3) и рассказал о драке в конце игры:

«Шахтер» выиграл 3:0. Тарас Степаненко начал жонглировать мячом, провоцировать ребят. Они уступали и понимали, что сейчас будет проигран важный матч, конечно, были какие-то эмоции. А драка началась из-за того, если я не ошибаюсь, что Назарина с двух ног прыгнул в Пеглоу. У него уже не выдержали эмоции, он схватил соперника, началась потасовка, все побежали. Но я этого не поддерживаю и об этом уже сказал, а люди будут оштрафованы, потому что мы не можем так себя вести. Повторюсь: даже проигрывая 0:3, мы должны уважать соперника. Это должно стать уроком, и штрафы будут серьезными, но я не скажу сумму.

После игры с Полтавой мы хотели поднять ребятам настроение, дать им положительные эмоции, чтобы подвести это. Это тяжело, потому что игра дала большой осадок. Сегодня скорый гол помог решить все вопросы. Начинать матч с командами, такими как Шахтер, со счетом 1:0 очень тяжело. Хочу поздравить «Шахтер» с чемпионством, они заслужили победу.

Если мы хотим играть за чемпионство, то не должны терять много очков там, где мы их теряли во втором круге. Конечно, в конце это дало о себе знать. Просто нужно время. У нас много новых футболистов, и некоторые прошли всего половину сборов. Надо собраться и понять друг друга, потому что такие команды делают по два года. Было мало времени, повторюсь: они должны понять друг друга, чтобы с полслова понимать другого на футбольном поле.

Первое место – это давление на ребят, и кто-то не справлялся. Они не всегда были в таких гонках, кто только начал играть в УПЛ. Нет. Я говорю: после Полтавы мы не вышли из этого состояния, сейчас психологически их трудно восстановить. Нам нужно сыграть еще одну игру, нужен положительный результат. Сейчас будем разговаривать, выводить игроков из этого состояния, потому что это очень важная игра и нужно к ней готовиться.

Игра против «Кривбасса»? Конечно, будем разговаривать, потому что нужно достучаться до игроков. Они должны понять, что это за матч для нас, если все получится, это будет хорошо. Сегодня вы видели, что команда не была похожей на себя, даже на ту, какой была в последних играх. Было тяжело, но и не следует списывать игроков «Шахтера». Они знают нас, изучали нас, готовились к нам. Понимали, что Довбик и Пихаленок – ведущие игроки, и они изучали их и знали. Так же поступали и мы».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 12
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Mykhailo Stepanov
Пам'ятаю як Кучер озирнувся, побачив Вукоєвича і впав як підкошений! Ото було лайно!
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+5
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FunnyCat_____
явно не тренер уровня Днепра
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+3
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Gargantua
Ярмоленко ничему не научил Степаненка в свое время
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0
AleksandrF
Я так и не понял в чем провокация от Степы. Когда он жонглировал? Может еще и фокусы показывал? А футболисты Днепра такие ранимые. Я был другого мнения о Кучере
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-1
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