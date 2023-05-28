Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАЛКИН: «Это историческое чемпионство. Потому что добыто во время войны»
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 21:20 | Обновлено 28 мая 2023, 21:50
434
4

ПАЛКИН: «Это историческое чемпионство. Потому что добыто во время войны»

Гендиректор «Шахтера» рассказал об эмоциях после завоевания чемпионства

28 мая 2023, 21:20 | Обновлено 28 мая 2023, 21:50
434
4
ПАЛКИН: «Это историческое чемпионство. Потому что добыто во время войны»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал об эмоциях после получения чемпионского титула команды в сезоне 2022/23:

«Прежде всего, хочу поздравить наших болельщиков, президента нашего клуба, тренерский штаб, игроков, менеджмент клуба, работников, потому что это очень важная победа, очень важное чемпионство. Историческое чемпионство, историческая победа, потому что она одержана во время полномасштабной войны. Потому это очень важно для нас.

Это чемпионство, эту победу будут помнить, я считаю, годами. Почему оно еще важно: если вы помните, как все начиналось, когда не было тренерского штаба, когда все иностранные игроки покинули клуб, мы начали строить команду с нуля – и мы ее построили.

Помните, каким ярким было наше еврокубковое путешествие: получили третье место в группе Лиги чемпионов, выбили «Ренн» в Лиге Европы, да и вообще – играли очень хорошо, показывая такой красивый футбол, что нравится болельщикам. Поэтому для меня это одно из важнейших чемпионств нашего клуба. И еще раз хочу поздравить всех! А эмоции – они зашкаливают!

Это чемпионство станет самым памятным для меня тоже. Я сейчас разговаривал с игроками, с Игорем Йовичевичем о том, что для нас это история. Ведь в такие времена выиграть чемпионство – это многое стоит и это дорого для сердца. Поэтому хочу поздравить всех с этим чемпионством, а особенно наших болельщиков!»

По теме:
Дарио СРНА: «Шахтер показал эмоции и силу. Шахтер, извините, показал яйца»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Верес
ЙОВИЧЕВИЧ: «Феерический сезон! Мы сделали невозможное возможным»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Днепр-1 Шахтер - Днепр-1 Сергей Палкин
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
Футбол | 28 мая 2023, 18:32 10
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»

Команда проиграла чемпионскую битву

Битва за выход в АПЛ решилась в серии пенальти. Лутон пробился в элиту
Футбол | 27 мая 2023, 21:53 2
Битва за выход в АПЛ решилась в серии пенальти. Лутон пробился в элиту
Битва за выход в АПЛ решилась в серии пенальти. Лутон пробился в элиту

Напряженная битва за АПЛ

ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
Теннис | 28.05.2023, 14:40
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
Футбол | 27.05.2023, 21:55
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
Сумасшедшая развязка. Определены два клуба, которые пробились в Бундеслигу
Футбол | 28.05.2023, 19:15
Сумасшедшая развязка. Определены два клуба, которые пробились в Бундеслигу
Сумасшедшая развязка. Определены два клуба, которые пробились в Бундеслигу
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
это точно, что историческое, даже во время войны не погнушались использовать подкуп,  коррупцию , админресурс  и медиапомои для достижения вожделенных бабок от ЛЧ для ахметова...
у нормальных людей это " чемпионство " будет ассоциироваться с метровым отмененным голом Миная и кофом 101 на  "честный матч" c Ингульцем
Ответить
+5
8number
Ну да🫡 Пока все воюют, вы, добытчики, продолжаете добывать. Добывать и добивать 🤬
Ответить
+2
Skillz
Усе ригаэ, фу бл..дь. Війни, яку лугандонські виблядки допомогли розпочати проти України. Хвилина мовчання  пАдАнєцкі https://www.youtube.com/watch?v=7JvyesjfHCs
Ответить
+1
Александр Шевченко
Что этот очкарик несет? Боже, какие же донецкие умалешенные. 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
27.05.2023, 19:52 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
27.05.2023, 20:40 17
Футбол
На сайте Динамо-Минск опубликовали некролог лукашенко
На сайте Динамо-Минск опубликовали некролог лукашенко
27.05.2023, 08:41
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
27.05.2023, 22:40
Футбол
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
28.05.2023, 05:14 1
Другие виды
Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
26.05.2023, 22:10 32
Футбол
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
28.05.2023, 13:20 44
Теннис
Мы не простим. Украинская федерация гимнастики написала открытое письмо
Мы не простим. Украинская федерация гимнастики написала открытое письмо
26.05.2023, 22:37 4
Художественная гимнастика
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности