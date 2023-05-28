ПАЛКИН: «Это историческое чемпионство. Потому что добыто во время войны»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал об эмоциях после получения чемпионского титула команды в сезоне 2022/23:

«Прежде всего, хочу поздравить наших болельщиков, президента нашего клуба, тренерский штаб, игроков, менеджмент клуба, работников, потому что это очень важная победа, очень важное чемпионство. Историческое чемпионство, историческая победа, потому что она одержана во время полномасштабной войны. Потому это очень важно для нас.

Это чемпионство, эту победу будут помнить, я считаю, годами. Почему оно еще важно: если вы помните, как все начиналось, когда не было тренерского штаба, когда все иностранные игроки покинули клуб, мы начали строить команду с нуля – и мы ее построили.

Помните, каким ярким было наше еврокубковое путешествие: получили третье место в группе Лиги чемпионов, выбили «Ренн» в Лиге Европы, да и вообще – играли очень хорошо, показывая такой красивый футбол, что нравится болельщикам. Поэтому для меня это одно из важнейших чемпионств нашего клуба. И еще раз хочу поздравить всех! А эмоции – они зашкаливают!

Это чемпионство станет самым памятным для меня тоже. Я сейчас разговаривал с игроками, с Игорем Йовичевичем о том, что для нас это история. Ведь в такие времена выиграть чемпионство – это многое стоит и это дорого для сердца. Поэтому хочу поздравить всех с этим чемпионством, а особенно наших болельщиков!»