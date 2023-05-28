Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
Англия
28 мая 2023, 12:13 | Обновлено 28 мая 2023, 12:34
1975
3

7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет

Отныне курс задан четкий – равнение на «Наполи»!

28 мая 2023, 12:13 | Обновлено 28 мая 2023, 12:34
1975
3
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон не становился чемпионом Англии уже 36 лет

В начале мая в итальянской Серии А состоялось абсолютно нерядовое не только по меркам этого чемпионата, но и для всего элитарного мирового футбола событие – «золото» лиги досталось «Наполи». До этого команда из Неаполя не завоевывала чемпионство в своей стране на протяжении 33 лет, а в последний раз ей это удавалось с великим Диего Марадоной в составе.

Впрочем, в различных чемпионатах мира, которые находятся на виду и высоко ценятся как в болельщицкой, так и в экспертной среде, хватает известных команд, не становившихся чемпионами на протяжении 30 и более лет. Кому в ближайшее время пора равняться на «Наполи» и завершать «чемпионскую голодовку»? Давайте выяснять…

Эвертон – 36 лет без чемпионства

Для кого-то это сейчас может стать сюрпризом, однако «Эвертон» является четвертым в истории розыгрышей элитарных дивизионов английского футбола по количеству побед. На счету «ирисок» 9 чемпионских титулов, последний из которых датирован сезоном-1986/87. Чаще, чем «Эвертон», в чемпионате Англии побеждали только «Манчестер Юнайтед» (20 раз), «Ливерпуль» (19) и «Арсенал» (13). «Манчестер Сити» в текущем сезоне лишь сравнился с «ирисками» по количеству завоеваний «золота» национального чемпионата…

Впрочем, сейчас болельщикам «Эвертона» вовсе не до приятных воспоминаний и мечтаний о новом чемпионстве. Клуб со 145-летней историей, за первую команду которого ныне выступает украинец Виталий Миколенко, всерьез рискует вылететь из английской Премьер-лиги и ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки с «Лестером» и «Лидсом». Чем она завершится? Увидим уже очень скоро…

Атлетик – 39 лет без чемпионства

«Атлетик» из Бильбао примечателен не только своей политикой отказа от использования легионеров, благодаря чему за команду выступают исключительно представители Страны Басков, но и тем, что этот клуб наряду с «Барселоной» и «Реалом» составляет тройку, никогда в истории не вылетавшую из элитарного испанского дивизиона, который ныне именуется Ла Лигой.

Какое-то время «Атлетику» даже удавалось держаться неподалеку от признанных грандов и по количеству побед в чемпионате Испании. Последняя из них датирована сезоном-1983/84, после чего команда из Бильбао перестала быть конкурентоспособной и отпустила «Реал» с «Барселоной» далеко вперед, а впоследствии пропустила вперед по количеству чемпионств еще и мадридский «Атлетико». В настоящий момент «Атлетик» представляет собой крепкого середняка испанского чемпионата, который не рискует вылететь из элиты, но и о чемпионстве может исключительно мечтать…

Интернасьонал – 44 года без чемпионства

«Интернасьонал» основан 114 лет назад и является одним из наиболее известных и популярных футбольных клубов Бразилии. По количеству завоеванных чемпионских титулов «колорадос» занимают девятое место, имея в своем активе 3 триумфа. Последний состоялся в 1979 году, после чего прошло 44 года, за которые «Интернасьонал» дважды побеждал в Кубке Либертадорес, выигрывал Южноамериканский кубок и клубный чемпионат мира по футболу, но чемпионский титул в Бразилии ему так больше и не покорился.

В 2022 году «Интернасьонал» финишировал на второй строчке в чемпионате, пропустив вперед «Палмейрас», которому «колорадос» проиграли 8 очков. В текущем розыгрыше бразильской Серии А «Интернасьонал» пока не выглядит претендентом на «золото», несмотря на то, что в его рядах выступает немало толковых исполнителей, в том числе и хорошо известные украинским болельщикам Витао, Родриго Моледо, Луис Адриано и Алан Патрик, причем последний является капитаном команды.

Боруссия Менхенгладбах – 46 лет без чемпионства

«Боруссия» из Менхенгладбаха, которая в августе отпразднует свое 123-летие, 5 раз в истории становилась чемпионом Германии. Произошло это в момент расцвета этого коллектива, пришедшегося на 70-тые годы минувшего века. Тогда «Бавария» только мечтала однажды превратиться в мощного и едва ли не единственного немецкого футбольного гранда, а вот «черно-бело-зеленые» под руководством Хеннеса Вайсвайлера, а затем Удо Латтека и с Юппом Хайнкесом в составе, что называется, творили историю.

Но достаточно быстро слава «Боруссии» Менхенгладбах улетучилась, и с тех пор болельщики команды, пожалуй, только во снах видят возвращение былого величия. Максимальным достижением «черно-бело-зеленых» за последние несколько десятилетий являются третьи места в Бундеслиге, завоеванные в 1984, 1987 и 2015 годах.

Тоттенхэм – 62 года без чемпионства

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Тоттенхэм» давно стал объектом насмешек со стороны болельщиков других английских команд. Всего два раза в истории «шпоры» становились чемпионами Англии, причем в последний раз это происходило по итогам сезона-1960/61. После того «Тоттенхэм» дважды добирался практически до вершины, но в последний момент оступался и финишировал вторым (в 1963 и 2017 годах). В 2019-м «шпоры» под руководством аргентинца Маурисио Почеттино были даже близки к тому, чтобы впервые в истории выиграть Лигу чемпионов, но в решающем матче, который состоялся на стадионе «Метрополитано» в Мадриде, проиграли «Ливерпулю» (0:2).

В настоящий момент у «Тоттенхэма» нет даже математических возможностей финишировать в топ-4, чтобы вновь попробовать силы в Лиге чемпионов. Из-за этого в прессе в очередной раз активно обсуждают якобы желание ключевого игрока команды Гарри Кейна покинуть стан «шпор», но далеко не факт, что грядущим летом это событие все-таки состоится. До этого «Тоттенхэму» годами удавалось убеждать Кейна остаться, используя такие мотивационные факторы, как повышение зарплаты и обещание вот-вот все-таки зацепиться за победу в АПЛ…

Севилья – 77 лет без чемпионства

«Севилью» сложно называть грандом испанского футбола, так как за 133-летнюю историю этот клуб лишь однажды становился чемпионом своей страны. Произошло это по итогам сезона-1945/46, когда на финише «нервионцам» удалось на одно очко обойти «Барселону». Уже через год «Севилья» оказалась только шестой в чемпионате, затем – пятой, восьмой, десятой… Только в 1951 году команде удалось финишировать второй в элитарном дивизионе, и этот случай остается единственным, когда «Севилья» после чемпионства в 1946-м столь близко подбиралась к национальному титулу.

А вот на европейском континенте «Севилье» удалось сделать себе имя если уж не гранда, то как минимум очень крепкой и сильной команды. Именно «нервионцам» ныне принадлежит рекорд побед в Лиге Европы (6 раз), в том числе включая и историю ее прародителя Кубка УЕФА. Примечательно и то, что «Севилья» выиграла все шесть финалов, которые сыграла в рамках второго по значимости еврокубка – феноменальный показатель, который не факт, что когда-то будет превзойден…

Ньюкасл – 96 лет без чемпионства

Getty Images/Global Images Ukraine

В декабре минувшего года «Ньюкасл» отпраздновал 130-летие со дня основания, и «сороки» входят в топ-10 команд по числу побед в чемпионатах Англии за всю историю. На счету «Ньюкасла» четыре чемпионских титула, что позволяет клубу делить 9-10 места по этому показателю с «Шеффилд Уэнсдей». Однако в последний раз «сороки» становились чемпионами Англии в очень и очень далеком сезоне-1926/27…

С тех пор «Ньюкасл» несколько раз финишировал вторым, играл в Лиге чемпионов, но в последние десятилетия команда была крайне далекой от подобных вершин, и даже несколько раз была вынуждена пройти «очищение» через Чемпионшип. Впрочем, сейчас для «Ньюкасла» все меняется в лучшую сторону. В октябре 2021 года владельцем клуба стал Суверенный фонд Саудовской Аравии, что сделало «сорок» де-юре самым богатым футбольным проектом мира, если опираться на состояние его конечного бенефициара, коим является наследный принц и фактический руководитель Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. В нынешнем сезоне «Ньюкасл» уже завоевал путевку в Лигу чемпионов, а в ближайшие годы, поговаривают, у владельцев клуба есть амбиции, чтобы «сороки» взяли чемпионство в АПЛ, не дожидаясь «отметки» в 100 лет с момента последнего завоевания титула.

По теме:
Кельн – Бавария – 1:2. Чемпионская победа. Видео голов и обзор матча
ТУХЕЛЬ: «У Баварии есть политическая проблема, которая омрачает титул»
Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Прогноз и анонс на чемпионат Англии
статьи эксклюзив Эвертон Тоттенхэм Интернасьонал Боруссия Менхенгладбах Севилья Ньюкасл Атлетик Бильбао чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу чемпионат Германии по футболу чемпионат Бразилии по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НБА. Бостон сравнял счет в серии с Майами
Баскетбол | 28 мая 2023, 08:34 1
НБА. Бостон сравнял счет в серии с Майами
НБА. Бостон сравнял счет в серии с Майами

Судьба путевки в финал плей-офф решится в седьмом матче

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
Футбол | 27 мая 2023, 21:55 15
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна

Украинский наставник уходит с поста наставника клуба из ОАЭ

Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
Футбол | 27.05.2023, 16:02
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
С голом Месси. ПСЖ сыграл вничью и рекордный раз стал чемпионом Франции
Футбол | 28.05.2023, 01:35
С голом Месси. ПСЖ сыграл вничью и рекордный раз стал чемпионом Франции
С голом Месси. ПСЖ сыграл вничью и рекордный раз стал чемпионом Франции
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Другие виды | 28.05.2023, 05:14
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Фіорентину забули.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
27.05.2023, 22:40
Футбол
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
26.05.2023, 20:01 36
Теннис
Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства
Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства
26.05.2023, 18:15 89
Футбол
Остается претендентом. WBC сохранил первый номер рейтинга Ломаченко
Остается претендентом. WBC сохранил первый номер рейтинга Ломаченко
26.05.2023, 16:05 2
Бокс
Свитолина рассказала, где собирается использовать замороженный рейтинг
Свитолина рассказала, где собирается использовать замороженный рейтинг
26.05.2023, 14:36
Теннис
Мы не простим. Украинская федерация гимнастики написала открытое письмо
Мы не простим. Украинская федерация гимнастики написала открытое письмо
26.05.2023, 22:37 4
Художественная гимнастика
150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1
150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1
26.05.2023, 17:11 61
Футбол
С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
26.05.2023, 11:39 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности