7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет

В начале мая в итальянской Серии А состоялось абсолютно нерядовое не только по меркам этого чемпионата, но и для всего элитарного мирового футбола событие – «золото» лиги досталось «Наполи». До этого команда из Неаполя не завоевывала чемпионство в своей стране на протяжении 33 лет, а в последний раз ей это удавалось с великим Диего Марадоной в составе.

Впрочем, в различных чемпионатах мира, которые находятся на виду и высоко ценятся как в болельщицкой, так и в экспертной среде, хватает известных команд, не становившихся чемпионами на протяжении 30 и более лет. Кому в ближайшее время пора равняться на «Наполи» и завершать «чемпионскую голодовку»? Давайте выяснять…

Эвертон – 36 лет без чемпионства

Для кого-то это сейчас может стать сюрпризом, однако «Эвертон» является четвертым в истории розыгрышей элитарных дивизионов английского футбола по количеству побед. На счету «ирисок» 9 чемпионских титулов, последний из которых датирован сезоном-1986/87. Чаще, чем «Эвертон», в чемпионате Англии побеждали только «Манчестер Юнайтед» (20 раз), «Ливерпуль» (19) и «Арсенал» (13). «Манчестер Сити» в текущем сезоне лишь сравнился с «ирисками» по количеству завоеваний «золота» национального чемпионата…

Впрочем, сейчас болельщикам «Эвертона» вовсе не до приятных воспоминаний и мечтаний о новом чемпионстве. Клуб со 145-летней историей, за первую команду которого ныне выступает украинец Виталий Миколенко, всерьез рискует вылететь из английской Премьер-лиги и ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки с «Лестером» и «Лидсом». Чем она завершится? Увидим уже очень скоро…

Атлетик – 39 лет без чемпионства

«Атлетик» из Бильбао примечателен не только своей политикой отказа от использования легионеров, благодаря чему за команду выступают исключительно представители Страны Басков, но и тем, что этот клуб наряду с «Барселоной» и «Реалом» составляет тройку, никогда в истории не вылетавшую из элитарного испанского дивизиона, который ныне именуется Ла Лигой.

Какое-то время «Атлетику» даже удавалось держаться неподалеку от признанных грандов и по количеству побед в чемпионате Испании. Последняя из них датирована сезоном-1983/84, после чего команда из Бильбао перестала быть конкурентоспособной и отпустила «Реал» с «Барселоной» далеко вперед, а впоследствии пропустила вперед по количеству чемпионств еще и мадридский «Атлетико». В настоящий момент «Атлетик» представляет собой крепкого середняка испанского чемпионата, который не рискует вылететь из элиты, но и о чемпионстве может исключительно мечтать…

Интернасьонал – 44 года без чемпионства

«Интернасьонал» основан 114 лет назад и является одним из наиболее известных и популярных футбольных клубов Бразилии. По количеству завоеванных чемпионских титулов «колорадос» занимают девятое место, имея в своем активе 3 триумфа. Последний состоялся в 1979 году, после чего прошло 44 года, за которые «Интернасьонал» дважды побеждал в Кубке Либертадорес, выигрывал Южноамериканский кубок и клубный чемпионат мира по футболу, но чемпионский титул в Бразилии ему так больше и не покорился.

В 2022 году «Интернасьонал» финишировал на второй строчке в чемпионате, пропустив вперед «Палмейрас», которому «колорадос» проиграли 8 очков. В текущем розыгрыше бразильской Серии А «Интернасьонал» пока не выглядит претендентом на «золото», несмотря на то, что в его рядах выступает немало толковых исполнителей, в том числе и хорошо известные украинским болельщикам Витао, Родриго Моледо, Луис Адриано и Алан Патрик, причем последний является капитаном команды.

Боруссия Менхенгладбах – 46 лет без чемпионства

«Боруссия» из Менхенгладбаха, которая в августе отпразднует свое 123-летие, 5 раз в истории становилась чемпионом Германии. Произошло это в момент расцвета этого коллектива, пришедшегося на 70-тые годы минувшего века. Тогда «Бавария» только мечтала однажды превратиться в мощного и едва ли не единственного немецкого футбольного гранда, а вот «черно-бело-зеленые» под руководством Хеннеса Вайсвайлера, а затем Удо Латтека и с Юппом Хайнкесом в составе, что называется, творили историю.

Но достаточно быстро слава «Боруссии» Менхенгладбах улетучилась, и с тех пор болельщики команды, пожалуй, только во снах видят возвращение былого величия. Максимальным достижением «черно-бело-зеленых» за последние несколько десятилетий являются третьи места в Бундеслиге, завоеванные в 1984, 1987 и 2015 годах.

Тоттенхэм – 62 года без чемпионства

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Тоттенхэм» давно стал объектом насмешек со стороны болельщиков других английских команд. Всего два раза в истории «шпоры» становились чемпионами Англии, причем в последний раз это происходило по итогам сезона-1960/61. После того «Тоттенхэм» дважды добирался практически до вершины, но в последний момент оступался и финишировал вторым (в 1963 и 2017 годах). В 2019-м «шпоры» под руководством аргентинца Маурисио Почеттино были даже близки к тому, чтобы впервые в истории выиграть Лигу чемпионов, но в решающем матче, который состоялся на стадионе «Метрополитано» в Мадриде, проиграли «Ливерпулю» (0:2).

В настоящий момент у «Тоттенхэма» нет даже математических возможностей финишировать в топ-4, чтобы вновь попробовать силы в Лиге чемпионов. Из-за этого в прессе в очередной раз активно обсуждают якобы желание ключевого игрока команды Гарри Кейна покинуть стан «шпор», но далеко не факт, что грядущим летом это событие все-таки состоится. До этого «Тоттенхэму» годами удавалось убеждать Кейна остаться, используя такие мотивационные факторы, как повышение зарплаты и обещание вот-вот все-таки зацепиться за победу в АПЛ…

Севилья – 77 лет без чемпионства

«Севилью» сложно называть грандом испанского футбола, так как за 133-летнюю историю этот клуб лишь однажды становился чемпионом своей страны. Произошло это по итогам сезона-1945/46, когда на финише «нервионцам» удалось на одно очко обойти «Барселону». Уже через год «Севилья» оказалась только шестой в чемпионате, затем – пятой, восьмой, десятой… Только в 1951 году команде удалось финишировать второй в элитарном дивизионе, и этот случай остается единственным, когда «Севилья» после чемпионства в 1946-м столь близко подбиралась к национальному титулу.

А вот на европейском континенте «Севилье» удалось сделать себе имя если уж не гранда, то как минимум очень крепкой и сильной команды. Именно «нервионцам» ныне принадлежит рекорд побед в Лиге Европы (6 раз), в том числе включая и историю ее прародителя Кубка УЕФА. Примечательно и то, что «Севилья» выиграла все шесть финалов, которые сыграла в рамках второго по значимости еврокубка – феноменальный показатель, который не факт, что когда-то будет превзойден…

Ньюкасл – 96 лет без чемпионства

Getty Images/Global Images Ukraine

В декабре минувшего года «Ньюкасл» отпраздновал 130-летие со дня основания, и «сороки» входят в топ-10 команд по числу побед в чемпионатах Англии за всю историю. На счету «Ньюкасла» четыре чемпионских титула, что позволяет клубу делить 9-10 места по этому показателю с «Шеффилд Уэнсдей». Однако в последний раз «сороки» становились чемпионами Англии в очень и очень далеком сезоне-1926/27…

С тех пор «Ньюкасл» несколько раз финишировал вторым, играл в Лиге чемпионов, но в последние десятилетия команда была крайне далекой от подобных вершин, и даже несколько раз была вынуждена пройти «очищение» через Чемпионшип. Впрочем, сейчас для «Ньюкасла» все меняется в лучшую сторону. В октябре 2021 года владельцем клуба стал Суверенный фонд Саудовской Аравии, что сделало «сорок» де-юре самым богатым футбольным проектом мира, если опираться на состояние его конечного бенефициара, коим является наследный принц и фактический руководитель Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. В нынешнем сезоне «Ньюкасл» уже завоевал путевку в Лигу чемпионов, а в ближайшие годы, поговаривают, у владельцев клуба есть амбиции, чтобы «сороки» взяли чемпионство в АПЛ, не дожидаясь «отметки» в 100 лет с момента последнего завоевания титула.