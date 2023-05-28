Малиновский не помог Марселю не опозориться с Брестом

В субботу, 27 мая, в домашнем матче 37-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле потерпел поражение со счетом 1:2 от «Бреста».

Украинский полузащитник провансальцев Руслан Малиновский начал поединок в запасе «Марселя». В игру он вступил на 58-й минуты, заменив на Маттео Гендузи. Украинец появился на замену при счете 1:0 в пользу «Бреста».

Уже с Малиновским «Марсель» на 75-й минуте счет сравнял, но через 6 минут пропустил второй гол, обернувшийся для него поражением.

Малиновский от портала Whoscored получил за игру оценку 6,3.

Проиграв, «Марсель» в таблице Лиги 1 занимает 3-е место, имея 73 очка. Он гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов.