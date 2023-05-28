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Чемпионат Франции
Марсель
27.05.2023 22:00 – FT 1 : 2
Брест
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Франция
28 мая 2023, 11:25 | Обновлено 28 мая 2023, 11:30
828
0

Малиновский не помог Марселю не опозориться с Брестом

Провансальцы потерпели неожиданное поражение

28 мая 2023, 11:25 | Обновлено 28 мая 2023, 11:30
828
0
Малиновский не помог Марселю не опозориться с Брестом
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В субботу, 27 мая, в домашнем матче 37-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле потерпел поражение со счетом 1:2 от «Бреста».

Украинский полузащитник провансальцев Руслан Малиновский начал поединок в запасе «Марселя». В игру он вступил на 58-й минуты, заменив на Маттео Гендузи. Украинец появился на замену при счете 1:0 в пользу «Бреста».

Уже с Малиновским «Марсель» на 75-й минуте счет сравнял, но через 6 минут пропустил второй гол, обернувшийся для него поражением.

Малиновский от портала Whoscored получил за игру оценку 6,3.

Проиграв, «Марсель» в таблице Лиги 1 занимает 3-е место, имея 73 очка. Он гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Махди Камара (Брест).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Шансель Мбемба-Мангулу (Марсель).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Магнетти (Брест).
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Источник Sport.ua
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