Германия28 мая 2023, 10:28 |
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Кельн – Бавария – 1:2. Чемпионская победа. Видео голов и обзор матча
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28 мая 2023, 10:28 |
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В субботу, 27 мая, мюнхенская «Бавария» на выезде переиграла «Кельн» со счетом 2:1.
Этот выигрыш позволил подопечным Томаса Тухеля занять первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опередив «Боруссию» из Дортмунда за счет лучших дополнительных показателей.
В составе баварцев голами в ворота кельнцев отметились Коман и Мусиала. Гол престижа у «козлов» забил Любичич (с пенальти).
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Деян Любичич (Кельн).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
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