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Чемпионат Германии
Кельн
27.05.2023 16:30 – FT 1 : 2
Бавария
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Германия
28 мая 2023, 10:28 |
210
0

Кельн – Бавария – 1:2. Чемпионская победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

28 мая 2023, 10:28 |
210
0
Кельн – Бавария – 1:2. Чемпионская победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 мая, мюнхенская «Бавария» на выезде переиграла «Кельн» со счетом 2:1.

Этот выигрыш позволил подопечным Томаса Тухеля занять первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опередив «Боруссию» из Дортмунда за счет лучших дополнительных показателей.

В составе баварцев голами в ворота кельнцев отметились Коман и Мусиала. Гол престижа у «козлов» забил Любичич (с пенальти).

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Деян Любичич (Кельн).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
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видео голов и обзор чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Кельн Кингсли Коман Джамал Мусиала
Источник Sport.ua
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