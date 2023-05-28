Кельн – Бавария – 1:2. Чемпионская победа. Видео голов и обзор матча

В субботу, 27 мая, мюнхенская «Бавария» на выезде переиграла «Кельн» со счетом 2:1.

Этот выигрыш позволил подопечным Томаса Тухеля занять первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опередив «Боруссию» из Дортмунда за счет лучших дополнительных показателей.

В составе баварцев голами в ворота кельнцев отметились Коман и Мусиала. Гол престижа у «козлов» забил Любичич (с пенальти).