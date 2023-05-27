27.05.2023 16:30 – FT 2 : 2
Германия27 мая 2023, 17:30 |
1389
3
Боруссия Д – Майнц, Кельн – Бавария. Развязка Бундеслиги. Смотреть онлайн
Смотрите 27 мая в 16:30 решающие матчи чемпионата Германии
27 мая 2023, 17:30 |
1389
3
27 мая в 16:30 одновременно проходят последние матчи Бундеслиги.
В борьба за золото Боруссия Д имеет перевес в 2 очка над Баварией.
Смотрите 27 мая в 16:30 решающие матчи чемпионата Германии.
Бундеслига. 34-й тур. 16:30
- Айнтрахт – Фрайбург
- Боруссия Д – Майнц
- Боруссия М – Аугсбург
- Бохум – Байер
- Вольфсбург – Герта
- Кельн – Бавария
- РБ Лейпциг – Шальке
- Уніон Берлин – Вердер
- Штутгарт – Хоффенхайм
Турнирная таблица
Трансляцию ключевых матчей проводит Setanta Sports.
Боруссия Д – Майнц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кельн – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Зюле (Боруссия Д).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Боруссия Д).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Онисиво (Майнц).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ханше-Ольсен (Майнц).
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Комментарии 3
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Боруссия😂😂😂😂
1 000 000% что Бавария стимулировала Майнц после их 4-х подряд поражений. И вот деньги стали уплывать... 1:2
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