Боруссия Д – Майнц, Кельн – Бавария. Развязка Бундеслиги. Смотреть онлайн

27 мая в 16:30 одновременно проходят последние матчи Бундеслиги.

В борьба за золото Боруссия Д имеет перевес в 2 очка над Баварией.

Смотрите 27 мая в 16:30 решающие матчи чемпионата Германии.

Бундеслига. 34-й тур. 16:30

Айнтрахт – Фрайбург

Боруссия Д – Майнц

Боруссия М – Аугсбург

Бохум – Байер

Вольфсбург – Герта

Кельн – Бавария

РБ Лейпциг – Шальке

Уніон Берлин – Вердер

Штутгарт – Хоффенхайм

Турнирная таблица

Трансляцию ключевых матчей проводит Setanta Sports.

Боруссия Д – Майнц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кельн – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция