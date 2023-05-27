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Чемпионат Германии
Боруссия Д
27.05.2023 16:30 – FT 2 : 2
Майнц
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
27 мая 2023, 17:30 |
1389
3

Боруссия Д – Майнц, Кельн – Бавария. Развязка Бундеслиги. Смотреть онлайн

Смотрите 27 мая в 16:30 решающие матчи чемпионата Германии

27 мая 2023, 17:30 |
1389
3
Боруссия Д – Майнц, Кельн – Бавария. Развязка Бундеслиги. Смотреть онлайн
Дивіться 27 травня о 16:30 вирішальні матчі чемпіонату Німеччини.

27 мая в 16:30 одновременно проходят последние матчи Бундеслиги.

В борьба за золото Боруссия Д имеет перевес в 2 очка над Баварией.

Смотрите 27 мая в 16:30 решающие матчи чемпионата Германии.

Бундеслига. 34-й тур. 16:30

  • Айнтрахт – Фрайбург
  • Боруссия Д – Майнц
  • Боруссия М – Аугсбург
  • Бохум – Байер
  • Вольфсбург – Герта
  • Кельн – Бавария
  • РБ Лейпциг – Шальке
  • Уніон Берлин – Вердер
  • Штутгарт – Хоффенхайм

Турнирная таблица

Трансляцию ключевых матчей проводит Setanta Sports.

Боруссия Д – Майнц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кельн – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Зюле (Боруссия Д).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Боруссия Д).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Онисиво (Майнц).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ханше-Ольсен (Майнц).
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Источник Sport.ua
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Sergey Romanchik
Боруссия😂😂😂😂
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+2
Springfield
1 000 000% что Бавария стимулировала Майнц после их  4-х подряд поражений.    И вот деньги стали уплывать... 1:2
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-1
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