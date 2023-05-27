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Германия
27 мая 2023, 18:33 | Обновлено 27 мая 2023, 18:53
7238
51

Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии

Просто отдали чемпионство

27 мая 2023, 18:33 | Обновлено 27 мая 2023, 18:53
7238
51
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

«Боруссии» Дортмунд в матче последнего тура чемпионата Германии нужно было обыграть «Майнц», чтобы оформить чемпионский титул и прервать доминирование «Баварии». При этом у «Майнца» никакой мотивации уже не было.

И дортмундцы сыграли вничью 2:2. В первом тайме у «Боруссии» был шанс забить пенальти, но Аллер его не реализовал. В итоге Боруссия набирает 71 пункт и по дополнительным показателям уступает «Баварии», которая с нервами, но свое домашнее задание выполнила и обыграла «Кельн» 2:1.

В Лигу чемпионов вышли «Бавария», «Боруссия» Д, «Лейпциг» и «Унион».

Вылетели «Шальке» и «Герта», а в переходных матчах сыграет «Штутгарт».

Чемпионат Германии. 34-й тур

Боруссия Дортмунд - Майнц 2:2
Голы: Геррейро, 69, Зюле, 90+6 - Ольсен, 15, Онисиво, 24

Кельн - Бавария 1:2
Голы: Любичич, 80 (с пен) - Коман, 8, Мусиала, 89

Лейпциг - Шальке 4:2
Голы: Ляймер, 10, Нкунку, 19, 90, Поульсен, 82 - Мартинес, 28, Орбан, 49 (в свои ворота)

Унион Берлин - Вердер 1:0
Гол: Хедира, 81

Бохум - Байер 3:0
Голы: Форстер, 19, Асано, 34, Штогер, 86

Боруссия Менхенгладбах - Аугсбург 2:0
Голы: Нетц, 4, Хофманн, 40

Айнтрахт Франкфурт - Фрайбург 2:1
Голы: Муани, 83, Эбимб, 90 - Грифо, 45

Штутгарт - Хоффенхайм 1:1
Голы: Томас, 80 - Бебоу, 75

Вольфсбург - Герта 1:2
Голы: Камински, 2 - Маза, 55, Рихтер, 68

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Боруссия Дортмунд Бавария чемпионат Германии по футболу РБ Лейпциг Унион Берлин
Источник Sport.ua
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Комментарии 51
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Владислав Антонов
Той випадок, коли зразу все пішло не так. Забий Алле пенальті при 0:1 - я впевнений, що Дортмунд виграв би цей матч. А далі другий гол і травма Адеємі морально добили клуб. Все одно я радий, що вперше за довгий час у Бундеслізі вийшла така інтрига в боротьбі за титул.
Тепер на Ковентрі-Лутон. 
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+6
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Выталкиватель парашутистов
Давно я такой интриги не видел, супер! Смотрел одновременно две игры, это что-то.... И подумал о нашем чемпионате, о павелке и его ОПГ УАФ, про всех этих ублюдков, которые рулят нашим футболом, где образец порядочности и всеобщего подражания - воры и бандиты типа борова Поворознюка... Ужас....
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+6
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AleksDnipro87
Прошу звернути увагу. Майнцу та Кельну нічого не потрібно. А в УПЛ, всілякі Інгульці просять гроші, щоб грати вдома проти ШД та трохи "чинити опір".
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+4
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Octopus
Это ж классическое "Плили, плили, а на березі всралися". Представляю, какой депрессняк ожидает игроков Боруссии на период отпуска. А Тухель натуральный счастливчик, то в Челси пришел отхватил ЛЧ, то в Баварии казалось бы подсидел товарища, должен был быть полный провал и вот, получи - чемпионство, распишись. В мире нет справедливости, есть только намерения и решительная готовность их выполнять.
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+3
Remark
Не все так однозначно:
а) Боруссия только на последней секунда вырвала НИЧЬЮ;
б) Бавария тоже до 80+ минуты играла в ничью, что давало возможность Боруссии становиться чемпионами. Но Бавария скорее всего показала характер и победила в конце подеинка. Тем самым вырвав чемпионство в последние 5 минут ВСЕГО турнира!
П. С. Мои сочувствие болельщикам Боруссии (особенно тем, кто с Германии, кто пришел на стадион, смотрел игру на фан секторах каких-то или в пабах). Там наверно не передать словами, что у них сейчас творится в душе.
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+3
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PUMA
Бавария уже уволила  Кана и Салихамиджича
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+2
avk2307
Команде не хватает психологической устойчивости. В игре с Баварией детских ошибок наделали и проиграли 4-2 и тут казалось бы только выиграть надо у тех,кому ничего не надо, а не смогли. Предыдущую победу тоже на нервах добыли. Пенальти ключевой момент сегодня, его надо было забивать
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+2
Ostrov Khortitsa
Очень круто, когда команды соперников в уже не решающих матчах просто рубятся за свое реноме и за очки, а не за заряды от третих команд
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+2
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roman75zpr
Бавария должна Майнцу тонну Баварского пива! )
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+2
FunnyCat_____
Боруссия конечно сама виновата, но ради честности не стоит забывать, что пару туров назад судейка украл у Дортмунда два очка в матче с Бохумом.
похожа ситуация на УПЛ в пользу одной команды
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+1
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Ostrov Khortitsa
а на протяжении сезона Дортмунд хоть иногда показывал по-настоящему чемпионскую игру. Как человек нейтральный скажу, что нет. Как бы не лихорадило Баварию, но бывало они выглядели очень мощно. 
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Remark
Не по теме!
В чем смыл таких чуваков как БюроСтавокЮтуб и их деятельности? 
Если ты типа капер, зарабатываешь на ставках, то почему тебе и дальше тихо, мирно и спокойно, и дальше не зарабатывать? Нет, ты создаешь канал, тратишь кучу времени на ролики, прогнозы и анализы, возможно он даже ведет стримы и т.д. Ну зачем? Зачем ты на это тратишь свое драгоценное время, если ты на ставках зарабатываешь? Мало того ты своими победными прогнозами обедняешь еще больше БК (твоего кормильца), так как и остальные, выходит, тоже зарабатывают с твоей каперской ставки!
Никогда не понимал этих "вохол", которые ЗА ДЕНЬГИ!!! покупают чьи-то прогнозы))) Ну включи ты голову! Если чувак зарабатывает на прогнозах, то зачем ему делиться ставкой и тем самым крошить (уничтожать) БК? Где ж он потом ставить будет?))))
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0
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Rollins994
Борусия неудачники. и нафиг за вас болеть так было=( ганьба
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-2
BuroStavokYoutube
РЕМАРКА СКАЖИ ЧЕСТНО,ТЕБЕ ЗАВИДНО???)))Если у тебе прогноз не зашол,Ничего,в следующий раз зайдет)Будь добрее!!!)
Твое любимое Динама тоже когда станет чемпионом)))Наберись терпения)
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-3
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Springfield
Клубы не бедные. Точней точного Бурбаса, что они стимулировали Кёльн и Майнц.  Но бонус отхватил Майнц.  Отличная калька на УПЛ. Играть надо до последней секунды добавленного к добавленному времени.  Пока судья уже не побежит сам отбирать мяч.
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-3
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8number
Це скільки грошей поїхало з Мюнхену в Майнц ? 😀 Дежавю 
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-3
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Kak Tak
Как так ?
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-4
BuroStavokYoutube
Всралися...Хотіли б виграти - Виграли б 5-0...А так це як у нас з Відром та Сашком
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-5
Kak Tak
Бавария всем надоела в Германии
Как-то так 
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-6
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