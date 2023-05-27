Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии

«Боруссии» Дортмунд в матче последнего тура чемпионата Германии нужно было обыграть «Майнц», чтобы оформить чемпионский титул и прервать доминирование «Баварии». При этом у «Майнца» никакой мотивации уже не было.

И дортмундцы сыграли вничью 2:2. В первом тайме у «Боруссии» был шанс забить пенальти, но Аллер его не реализовал. В итоге Боруссия набирает 71 пункт и по дополнительным показателям уступает «Баварии», которая с нервами, но свое домашнее задание выполнила и обыграла «Кельн» 2:1.

В Лигу чемпионов вышли «Бавария», «Боруссия» Д, «Лейпциг» и «Унион».

Вылетели «Шальке» и «Герта», а в переходных матчах сыграет «Штутгарт».

Чемпионат Германии. 34-й тур

Боруссия Дортмунд - Майнц 2:2

Голы: Геррейро, 69, Зюле, 90+6 - Ольсен, 15, Онисиво, 24

Кельн - Бавария 1:2

Голы: Любичич, 80 (с пен) - Коман, 8, Мусиала, 89

Лейпциг - Шальке 4:2

Голы: Ляймер, 10, Нкунку, 19, 90, Поульсен, 82 - Мартинес, 28, Орбан, 49 (в свои ворота)

Унион Берлин - Вердер 1:0

Гол: Хедира, 81

Бохум - Байер 3:0

Голы: Форстер, 19, Асано, 34, Штогер, 86

Боруссия Менхенгладбах - Аугсбург 2:0

Голы: Нетц, 4, Хофманн, 40

Айнтрахт Франкфурт - Фрайбург 2:1

Голы: Муани, 83, Эбимб, 90 - Грифо, 45

Штутгарт - Хоффенхайм 1:1

Голы: Томас, 80 - Бебоу, 75

Вольфсбург - Герта 1:2

Голы: Камински, 2 - Маза, 55, Рихтер, 68