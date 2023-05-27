Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Просто отдали чемпионство
«Боруссии» Дортмунд в матче последнего тура чемпионата Германии нужно было обыграть «Майнц», чтобы оформить чемпионский титул и прервать доминирование «Баварии». При этом у «Майнца» никакой мотивации уже не было.
И дортмундцы сыграли вничью 2:2. В первом тайме у «Боруссии» был шанс забить пенальти, но Аллер его не реализовал. В итоге Боруссия набирает 71 пункт и по дополнительным показателям уступает «Баварии», которая с нервами, но свое домашнее задание выполнила и обыграла «Кельн» 2:1.
В Лигу чемпионов вышли «Бавария», «Боруссия» Д, «Лейпциг» и «Унион».
Вылетели «Шальке» и «Герта», а в переходных матчах сыграет «Штутгарт».
Чемпионат Германии. 34-й тур
Боруссия Дортмунд - Майнц 2:2
Голы: Геррейро, 69, Зюле, 90+6 - Ольсен, 15, Онисиво, 24
Кельн - Бавария 1:2
Голы: Любичич, 80 (с пен) - Коман, 8, Мусиала, 89
Лейпциг - Шальке 4:2
Голы: Ляймер, 10, Нкунку, 19, 90, Поульсен, 82 - Мартинес, 28, Орбан, 49 (в свои ворота)
Унион Берлин - Вердер 1:0
Гол: Хедира, 81
Бохум - Байер 3:0
Голы: Форстер, 19, Асано, 34, Штогер, 86
Боруссия Менхенгладбах - Аугсбург 2:0
Голы: Нетц, 4, Хофманн, 40
Айнтрахт Франкфурт - Фрайбург 2:1
Голы: Муани, 83, Эбимб, 90 - Грифо, 45
Штутгарт - Хоффенхайм 1:1
Голы: Томас, 80 - Бебоу, 75
Вольфсбург - Герта 1:2
Голы: Камински, 2 - Маза, 55, Рихтер, 68
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Тепер на Ковентрі-Лутон.
а) Боруссия только на последней секунда вырвала НИЧЬЮ;
б) Бавария тоже до 80+ минуты играла в ничью, что давало возможность Боруссии становиться чемпионами. Но Бавария скорее всего показала характер и победила в конце подеинка. Тем самым вырвав чемпионство в последние 5 минут ВСЕГО турнира!
П. С. Мои сочувствие болельщикам Боруссии (особенно тем, кто с Германии, кто пришел на стадион, смотрел игру на фан секторах каких-то или в пабах). Там наверно не передать словами, что у них сейчас творится в душе.
похожа ситуация на УПЛ в пользу одной команды
В чем смыл таких чуваков как БюроСтавокЮтуб и их деятельности?
Если ты типа капер, зарабатываешь на ставках, то почему тебе и дальше тихо, мирно и спокойно, и дальше не зарабатывать? Нет, ты создаешь канал, тратишь кучу времени на ролики, прогнозы и анализы, возможно он даже ведет стримы и т.д. Ну зачем? Зачем ты на это тратишь свое драгоценное время, если ты на ставках зарабатываешь? Мало того ты своими победными прогнозами обедняешь еще больше БК (твоего кормильца), так как и остальные, выходит, тоже зарабатывают с твоей каперской ставки!
Никогда не понимал этих "вохол", которые ЗА ДЕНЬГИ!!! покупают чьи-то прогнозы))) Ну включи ты голову! Если чувак зарабатывает на прогнозах, то зачем ему делиться ставкой и тем самым крошить (уничтожать) БК? Где ж он потом ставить будет?))))
Твое любимое Динама тоже когда станет чемпионом)))Наберись терпения)
Как-то так