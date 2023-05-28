ТУХЕЛЬ: «У Баварии есть политическая проблема, которая омрачает титул»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался об увольнении с занимаемых постов председателя правления клуба Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.

«Хасан и Оливер позвонили мне около 8 недель назад, уговорили и убедили меня, что мы должны делать это вместе. Я также уговаривал и убеждал своих помощников. Эти двое сыграли важную роль в том, что мы отправились в это путешествие и нам доверяли. Поэтому я должен сначала обдумать это. Я знаю о решении со вчерашнего дня. Вместо того, чтобы праздновать, у нас есть еще одна политическая проблема. Многое происходит, и мы должны это переварить. У нас есть политическая проблема в клубе, которая омрачает этот титул. Тем не менее, это был не тот сезон, которым мы можем быть довольны», – заявил Тухел.

Напомним, «Бавария» стала чемпионом Германии сезона-2022/2023, выиграв титул лишь в заключительном туре.