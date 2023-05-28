28 мая на «Олд Траффорд» пройдет матч 38-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом». Старт поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда в этом сезоне должна была отвоевывать позиции после провала 2021/2022. И эту миссию возложили на тен Хага. У Эрика не обошлось без неудач и осечек. Выступления в Лиге Европы фаворита закончилось 0:3 в ответном четвертьфинале против Севильи, с грубыми ляпами Магуайра и Де Хеа. Еще раньше было 0:7 от Ливерпуля. Но при этом у красных все же, худо-бедно, но выиграли спор за 4-е место, причем оторвались от преследователя, не дотягивая до последнего тура. В четверг вечером интригу окончательно добили зрелищной победой над Челси. Ну и не забываем, что голландец выиграл для манкунианцев Кубок Лиги - пусть не самый рейтинговый, но все-таки трофей. Кстати, будет еще шанс на более статусный титул. Уже в начале июня красные дьяволы проведут дерби с Сити в финале Кубка Англии.

Фулхэм

Клуб наконец-то избавился от статуса футбольного лифта. Очевидно, что это было сделано в нужный момент: Марку Силва оставил своих подопечных в Премьер-Лиге. Впрочем, достаточно быстро стало понятно, что коттеджеры на этот раз не будут сражаться за возможность не вылететь в Чемпионшип, несмотря на то, что такое было в прошлые годы неоднократно. Наоборот, лондонская команда достаточно долго держалась в числе претендентов на еврокубки. Но 3-мя поражениями кряду в конце апреля - начале мая окончательно дали понять, что не хотят или не могут за это бороться. Впрочем, на достойную концовку менеджер своих подопечных смог настроить. Столичный коллектив проявив принципиальность, разбив аутсайдеров, Лестер и Саутгемптон, да и в прошлом туре закончил на 2:2 с крепким Кристал Пэлас.

Статистика личных встреч

В 2009-м году Фулхэм дважды выиграл у МЮ. Но после этого его хватало максимум на нечастые ничьи с грандом. В этом сезоне манкунианцы побеждали и в АПЛ, и в кубке.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что играть футболисты будут без малейшей оглядки на результат, оба добились и так успеха. В таких условиях рекомендуем ставить на то, что закончат зрелищным бенефисом с тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,74).