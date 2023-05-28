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  4. Марта Костюк – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 мая 2023, 01:56 |
26
0

Марта Костюк – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда Ролан Гаррос

28 мая 2023, 01:56 |
26
0
Марта Костюк – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

28 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№39 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом раунде основы украинка сразится против Арины Соболенко (№2 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте Филиппа Шатрие. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Панны Удварди (№95 WTA) или Ирины Шиманович (№211 WTA).

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Источник Sport.ua
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