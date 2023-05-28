Марта Костюк – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда Ролан Гаррос
28 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№39 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В первом раунде основы украинка сразится против Арины Соболенко (№2 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте Филиппа Шатрие. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Панны Удварди (№95 WTA) или Ирины Шиманович (№211 WTA).
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