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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
28.05.2023 15:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 мая 2023, 22:05 | Обновлено 27 мая 2023, 22:10
589
0

Шахтер – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 мая в 15:00 поединок 29-го тура Украинской Премьер-Лиги

27 мая 2023, 22:05 | Обновлено 27 мая 2023, 22:10
589
0
Шахтер – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В воскресенье, 28 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Днепр-1». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.

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«Шахтер» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Днепр-1»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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