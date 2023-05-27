В воскресенье, 28 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Днепр-1». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.

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«Шахтер» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Днепр-1»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».