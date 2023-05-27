28.05.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига27 мая 2023, 22:05 | Обновлено 27 мая 2023, 22:10
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Шахтер – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 мая в 15:00 поединок 29-го тура Украинской Премьер-Лиги
27 мая 2023, 22:05 | Обновлено 27 мая 2023, 22:10
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В воскресенье, 28 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Днепр-1». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Днепр-1»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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