Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина

Руководство футбольного клуба «Днепр-1» рассматривало вариант в знак протеста не ехать играть с «Шахтером» в 29-м туре УПЛ.

Об этом сообщает Football Hub. По информации источника, такой вариант рассматривался из-за возмущения руководства клуба судейством матча с «Ворсклой», который днепряне проиграли со счетом 1:2.

В клубе были уверены, что судьба чемпионства уже предрешена, поскольку даже при победе «Днепра-1» над «Шахтером», нет надежд на потерю очков «горняками» в последнем матче с «Ворсклой».

Решение о бойкоте матча все же не было принято из-за необходимости бороться за второе место.