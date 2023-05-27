Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Днепряне хотели устроить протест после матча с «Ворсклой»
Руководство футбольного клуба «Днепр-1» рассматривало вариант в знак протеста не ехать играть с «Шахтером» в 29-м туре УПЛ.
Об этом сообщает Football Hub. По информации источника, такой вариант рассматривался из-за возмущения руководства клуба судейством матча с «Ворсклой», который днепряне проиграли со счетом 1:2.
В клубе были уверены, что судьба чемпионства уже предрешена, поскольку даже при победе «Днепра-1» над «Шахтером», нет надежд на потерю очков «горняками» в последнем матче с «Ворсклой».
Решение о бойкоте матча все же не было принято из-за необходимости бороться за второе место.
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Пенсионера показательно уберут, а пул ручных судей, типо Монзуль , останется и дальше обеспечивать результат шахтеру
баланду травить ни о чём. А что то от штаба Днепр-1 ни мур мур. Ну
повозмущался Кучер. Так на его месте уже были и Скрипник, и Вернидуб, и
даже Де Дзерби с Луческу.
В следующем сезоне учтут и не будут давать
реванши Заре и Динамо.
Как-то так.
Как так ?