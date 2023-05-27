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  4. Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Украина. Премьер лига
27 мая 2023, 21:38 |
4750
37

Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина

Днепряне хотели устроить протест после матча с «Ворсклой»

27 мая 2023, 21:38 |
4750
37
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
ФК Днепр-1

Руководство футбольного клуба «Днепр-1» рассматривало вариант в знак протеста не ехать играть с «Шахтером» в 29-м туре УПЛ.

Об этом сообщает Football Hub. По информации источника, такой вариант рассматривался из-за возмущения руководства клуба судейством матча с «Ворсклой», который днепряне проиграли со счетом 1:2.

В клубе были уверены, что судьба чемпионства уже предрешена, поскольку даже при победе «Днепра-1» над «Шахтером», нет надежд на потерю очков «горняками» в последнем матче с «Ворсклой».

Решение о бойкоте матча все же не было принято из-за необходимости бороться за второе место.

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Источник FootballHub
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Комментарии 37
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BekXan
Було +9 на користь Дніпра-1 теперь мінус 5 на користь Шахтаря .Так саме на Ворсклі протест.А те що провалили друге коло  то таке.Дніпро -1 відверто просрав своє чемпіонство .Кучер і Ко самі себе виніть в першу чергу !
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+5
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FunnyCat_____
Катюха Монзуль без игры и так может подарить 3 очка шахтеру, даже если оба клуба в подтрибунке будут , ФК Полтава не даст соврать!
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+3
FunnyCat_____
и никого кроме  Арановского не отстранят.
Пенсионера показательно уберут, а пул ручных судей, типо Монзуль , останется и дальше обеспечивать результат шахтеру
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0
⬆️
Это раскольники из Футбол хаба этого точняк хотели.   Ведь тогда можно
баланду травить ни о чём.   А что то от штаба Днепр-1 ни мур мур.   Ну
повозмущался Кучер.   Так на его месте уже были и Скрипник, и Вернидуб, и
даже Де Дзерби с Луческу. 
В следующем сезоне учтут и не будут давать
реванши Заре и Динамо.
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0
avk2307
Всі ж бачать як бюро ставок з Запасного став основним гравцем Бюро Ставок, чи ні?
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0
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igor shmuylo
И что бы Днепр делал в лиге чемпионов ,просто за выход денег заработал и все . Ивсе игры потом.   проиграли . 
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0
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BuroStavokYoutube
Саме більше про суддівство кричать ті,чиї керівники самі матчі та весь футбол купляли,ботам копійку кинули,і вони возвеличують колись велике минуле,бо більше нема чого
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0
u6464u
як ви не тужтесь тут, а Шахтар підтвердив на протязі сезону що він на сьогодні сильніший клуб УПЛ , і це є суцільна правда, доказано як евросезоном так і чемпіонатом України . 
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-2
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Kak Tak
Заре второе место,а фейкведру и меховыми изделиям в первую лигу 
Как-то так. 
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-2
Kak Tak
Почему  так сильно  одного место горит  у меховых изделий ,ну они лузеры с фекйведро в чемпионате  ну они должны были это уже понять 
Как так ?
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-3
AleksDnipro87
Розумієте, як. Те, яка корупційна клоака наш футбол, вплив Шахтар у цьому, чи не першочерговий на даному етапі. Спочатку це, звичайно була вина Динамо, яке в 90-х роках все підім'яло під себе. Потім Шахтар вклинився в цю боротьбу, і звичайно ж певною мірою був змушений купувати суддів, платити федерації, вони творили страшні речі на початку своєї "чемпіонської" каденції, у тому числі й купували суперників. Але суть у тому, що «Шахтар» не зупинився. Коли він переміг Динамо у кабінетах, він не зупинився. Шахтар не був тим клубом, який би на правах переможця виступив ініціатором перезавантаження українського футболу. Натомість ШД зайняв місце ДК, і продовжує творити ту саму дичину. Тож пішов би на 3 літери, цей шахтар. Мені все одно, що вони приносять євробали, я як і багато дніпрян принципово вболіватиму проти шахтаря, в кожному матчі.
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-6
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BuroStavokYoutube
Так,хай би не їхали!!!Минус 100 очок і довічна діскваліфікація,фейкокоманди та фейко гравців,чемпіонів по пенальках)
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-6
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DK1961
Еще есть шанс не выйти на игру с ржавыми. При  судействе любительницы телевизора и самой "неподкупной" судьи Украины и так ясно как игра закончится. Нечего делать чемпионский коридор картонному фальшивому "чемпиону"
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-7
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