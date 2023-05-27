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  4. УАФ: «Продолжаются проверки, принято решение отстранить Арановского»
Украина. Премьер лига
27 мая 2023, 20:05 |
2506
37

УАФ: «Продолжаются проверки, принято решение отстранить Арановского»

Украинская ассоциация футбола официально прокомментировала судейский скандал в матче «Днепра-1»

27 мая 2023, 20:05 |
2506
37
УАФ: «Продолжаются проверки, принято решение отстранить Арановского»
УПЛ

Украинская ассоциация футбола официально сообщила, что «Днепр-1» обратился в Комитет этики и честной игры после матча с «Ворсклой» в 28-м туре УПЛ.

«В Комитет арбитров и Комитет этики и честной игры УАФ поступило обращение спортивного клуба «Днепр-1» с просьбой дать независимую оценку судейским действиям в матче 28-го тура УПЛ между командами «Днепр-1» и «Ворскла».

Обращаем внимание, что комитетами еще до получения письма было обращено внимание на данный матч. Пока продолжаются проверки в пределах компетенции, принято решение отстранить от служебных обязанностей арбитра Евгения Арановского.

Также во время изучения всех обстоятельств вокруг и во время игры между «Днепром-1» и «Ворсклой» просим СМИ дополнительно не нагнетать ситуацию и не манипулировать информацией. О результатах рассмотрения дела сообщим позже. Но уверены, что во взаимодействии с комитетом арбитров дадим должную оценку ситуации. Ведь футбол должен исповедовать главную ценность, какова честная игра», – говорится в сообщении.

Главным арбитром встречи был Ярослав Козик, а Евгений Арановский находился на VAR.

Поединок 28-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Ворскла» завершился со счетом 2:1 в пользу полтавской команды.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 37
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pricolist
А після матчу з Чорноморцем суддів покарали? Хоча якщо всіх карати, то у нас і арбітрів не залишиться. 
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+4
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Вася Пупкин
Насправді, суддівство в цьому матчі ніяк не відрізнялось від більшості ігор цього чемпіонату. Виглядає наче спортивний клуб просто хоче помститися, а УАФ і не проти зробити з Арановського козла...
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+3
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FunnyCat_____
матчи с Минаем , Колосом , Динамо, и Чорноморцем для шахтера вытащили судьи( только во втором круге)  -  в результате сольют пенсионера Арановского( за безбедную пенсию) а потом получат кусок пирога от ЛЧ
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+2
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avk2307
И вообще честно говоря после Бундеслиги не хочется даже смотреть этот псевдочемпионат для одной команды
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+1
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avk2307
Вообще не пойму чего Арановский ? у него был испытательный срок ? или что? Я понимаю с Динамо, он сигнал не дал Кривушкину.А тут же он дал сигнал и в первом и во втором случае. Решение главный же принимал по факту. Днепр скорее всего и просил главного. А Арановского для отмазки ему уже 46 
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+1
FunnyCat_____
сначала арановский делает заказ -  устраняя Днепр из чемпионской гонки( не за пирожок с капустой думаю) , а потом донецкая ффУ его показательно дисквалифицирует, хотя у него уже и так скоро пенсия по возрасту.
На кого этот цирк рассчитан ?
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+1
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Barsa
Днепр 1 пробил 10 пенальти за сезон и красные карточки!И теперь они подают жалобу?Днепр 1 не смог забить Ворскле ,слабая команда!
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+1
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Kak Tak
За что его отстранять,ну тогда нужно всех судей отстранить которые судили фейкведро в тех матчах где они били пенальти.
Как-то так. 
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+1
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Kak Tak
Сурк сурк  развели произвол с этими судьями и меховыми изделиями ,и сколько лет  теперь наш украинский футбол страдает 
Как-то так .
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0
avk2307
В Германии и Англии в момент решающих матчей говорят о игре и результате, а у нас про арбитров. 
Сегодня еще больше отвернуло от этого унылого зрелища для удовлетворения одного богатого дяденьки
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0
Александр Науменко
Навіщо цей цирк, коли це в Україні самі на себе виходили.
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0
Alex196
Футбол в Украине захватили банда мошенников и аферистов ппавелки имеющие десять уголовных дел Ахметовы 30 лет обворовывающий народ Украины и за эти годы споесируюший врагов Украины 
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Александр Белогубко
вот так с каждым 
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Zdolaemo
подали бы уже сразу жалобу с мотивационной частью " Мы заплатили каждому судье столько то денег , но вот такой то судья не выполнил условия договора " !!! а то выдумывают чушь какую то ! сказали бы спасибо что вам дали место в УПЛ в замен на бабло вашего владельа каломойши ! 
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BuroStavokYoutube
Подает жалобы клюб который самое больше панальти купил,ой простите пробил)))
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