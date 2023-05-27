УАФ: «Продолжаются проверки, принято решение отстранить Арановского»

Украинская ассоциация футбола официально сообщила, что «Днепр-1» обратился в Комитет этики и честной игры после матча с «Ворсклой» в 28-м туре УПЛ.

«В Комитет арбитров и Комитет этики и честной игры УАФ поступило обращение спортивного клуба «Днепр-1» с просьбой дать независимую оценку судейским действиям в матче 28-го тура УПЛ между командами «Днепр-1» и «Ворскла».

Обращаем внимание, что комитетами еще до получения письма было обращено внимание на данный матч. Пока продолжаются проверки в пределах компетенции, принято решение отстранить от служебных обязанностей арбитра Евгения Арановского.

Также во время изучения всех обстоятельств вокруг и во время игры между «Днепром-1» и «Ворсклой» просим СМИ дополнительно не нагнетать ситуацию и не манипулировать информацией. О результатах рассмотрения дела сообщим позже. Но уверены, что во взаимодействии с комитетом арбитров дадим должную оценку ситуации. Ведь футбол должен исповедовать главную ценность, какова честная игра», – говорится в сообщении.

Главным арбитром встречи был Ярослав Козик, а Евгений Арановский находился на VAR.

Поединок 28-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Ворскла» завершился со счетом 2:1 в пользу полтавской команды.