УАФ: «Продолжаются проверки, принято решение отстранить Арановского»
Украинская ассоциация футбола официально прокомментировала судейский скандал в матче «Днепра-1»
Украинская ассоциация футбола официально сообщила, что «Днепр-1» обратился в Комитет этики и честной игры после матча с «Ворсклой» в 28-м туре УПЛ.
«В Комитет арбитров и Комитет этики и честной игры УАФ поступило обращение спортивного клуба «Днепр-1» с просьбой дать независимую оценку судейским действиям в матче 28-го тура УПЛ между командами «Днепр-1» и «Ворскла».
Обращаем внимание, что комитетами еще до получения письма было обращено внимание на данный матч. Пока продолжаются проверки в пределах компетенции, принято решение отстранить от служебных обязанностей арбитра Евгения Арановского.
Также во время изучения всех обстоятельств вокруг и во время игры между «Днепром-1» и «Ворсклой» просим СМИ дополнительно не нагнетать ситуацию и не манипулировать информацией. О результатах рассмотрения дела сообщим позже. Но уверены, что во взаимодействии с комитетом арбитров дадим должную оценку ситуации. Ведь футбол должен исповедовать главную ценность, какова честная игра», – говорится в сообщении.
Главным арбитром встречи был Ярослав Козик, а Евгений Арановский находился на VAR.
Поединок 28-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Ворскла» завершился со счетом 2:1 в пользу полтавской команды.
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