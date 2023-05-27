В воскресенье, 28 мая, пройдет матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Днепр-1».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало встречи в 15:00.

«Шахтер» – «Днепр-1». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Днепр-1», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.