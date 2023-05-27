Украина. Премьер лига27 мая 2023, 17:35 | Обновлено 27 мая 2023, 18:55
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Днепр-1
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 29-го тура украинской Премьер-лиги
27 мая 2023, 17:35 | Обновлено 27 мая 2023, 18:55
897
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В воскресенье, 28 мая, пройдет матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Днепр-1».
Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало встречи в 15:00.
«Шахтер» – «Днепр-1». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Днепр-1», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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