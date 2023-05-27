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Украина. Премьер лига
27 мая 2023, 17:35 | Обновлено 27 мая 2023, 18:55
897
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Днепр-1

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 29-го тура украинской Премьер-лиги

27 мая 2023, 17:35 | Обновлено 27 мая 2023, 18:55
897
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Днепр-1
ФК Шахтер

В воскресенье, 28 мая, пройдет матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Днепр-1».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало встречи в 15:00.

«Шахтер» – «Днепр-1». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Днепр-1», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Шахтер – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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