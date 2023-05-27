Боруссия Д

27 мая на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 34-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «Майнцем». Старт поединка запланирован на 16:30 по киевскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Клуб год назад вернул на пост тренера Эдина Терзича, хотя Марко Розе вернул статус вице-чемпиона. Решение часто казалось спорным и даже ошибочным. Ведь с большинства турниров черно-желтые вылетели, да и в Бундеслиге были некие поддавки с Баварией. Ей проигрывали в апреле, после чего терялись очки за счет ничьих со Штутгартом и Бохумом. В итоге пришлось ждать осечки от конкурента, и оно последовало в предпоследнем туре. Причем Звезда Юга уступила РБ Лейпциг, нынешней команде Марко Розе! В свою очередь, получилось во 2-м тайме дожать Аугсбург, в основном за счет дубля Себастьяна Аллера. Теперь победа над Майнцем становится для шмелей по-настоящему на вес золота. Точнее, с учетом материала, из которой делается приз-салатница, серебра.

Майнц

Команда проваливает концовку сезона. Были шансы, что получится занять 7-е, а то и 6-е место, чтобы вернуться наконец-то в еврокубки. Но, такое впечатление, помешали слухи о том, что тренером, Бо Свенссоном, заинтересовались клубы из Английской Премьер-Лиги. В итоге датчанин вроде бы никуда не уходит, но при этом его подопечные с конца апреля сменили 10-матчевую серию без поражений цепочкой баранок. Не получилось зацепиться за очки даже с Шальке, не говоря уже о Вольфсбурге и Айнтрахт (Франкфурт). А после 1:4 дома со Штутгартом и вовсе карнавальщики скатились на 9-е место, рискуя даже не повторить результаты годичной давности - тогда закончили 8-ми. Главное, что окончательно потеряны шансы на зону еврокубков, за тур до развязки у волков на 4 балла больше.

Статистика личных встреч

Все 4 крайних поединка были выиграны дортмундской Боруссией.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что можно ждать не просто победы, но разгрома гостей. Поверим, что Боруссия оформит титул, выиграв при форе -2,0 голов (коэффициент - 1,77).