25.05.2023 21:00 – FT 1 : 2
Чемпионат мира26 мая 2023, 15:57 |
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ВИДЕО. Франция опозорилась с Гамбией. Лучшие моменты 2-го тура ЧМ U-20
Смотрите видео лучших матчей 2-го тура молодежного чемпионата мира
26 мая 2023, 15:57 |
263
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В Аргентине проходит чемпионат мира 2023 по футболу U-20.
Смотрите видео лучших моментов 2-го тура.
ЧМ-2023 U-20 по футболу
2-й тур. Аргентина
- 23.05. 21:00 США U-20 – Фиджи U-20 – 3:0
- 23.05. 21:00 Узбекистан U-20 – Новая Зеландия U-20 – 2:2
- 24.05. 00:00 Аргентина U-20 – Гватемала U-20 – 3:0
- 24.05. 00:00 Эквадор U-20 – Словакия U-20 – 2:1
- 24.05. 21:00 Италия U-20 – Нигерия U-20 – 0:2
- 24.05. 21:00 Сенегал U-20 – Израиль U-20 – 1:1
- 25.05. 00:00 Бразилия U-20 – Доминиканская Республика U-20 – 6:0
- 25.05. 00:00 Япония U-20 – Колумбия U-20 – 1:2
- 25.05. 21:00 Уругвай U-20 – Англия U-20 – 2:3
- 25.05. 21:00 Франция U-20 – Гамбия U-20 – 1:2
- 26.05. 00:00 Ирак U-20 – Тунис U-20 – 0:3
- 26.05. 00:00 Южная Корея U-20 – Гондурас U-20 – 2:2
Турнирные таблицы
Видеообзоры матчей
Аргентина U-20 – Гватемала U-20 – 3:0
Италия U-20 – Нигерия U-20 – 0:2
Бразилия U-20 – Доминиканская Республика U-20 – 6:0
Франция U-20 – Гамбия U-20 – 1:2
Уругвай U-20 – Англия U-20 – 2:3
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Mamin Sanyang (Гамбия U20).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Вильсон Одобер (Франция U20).
13’
ГОЛ ! Автогол забил Tanguy Zoukrou (Франция U20).
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