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Франция U20
25.05.2023 21:00 – FT 1 : 2
Гамбия U20
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Чемпионат мира
26 мая 2023, 15:57 |
263
0

ВИДЕО. Франция опозорилась с Гамбией. Лучшие моменты 2-го тура ЧМ U-20

Смотрите видео лучших матчей 2-го тура молодежного чемпионата мира

26 мая 2023, 15:57 |
263
0
ВИДЕО. Франция опозорилась с Гамбией. Лучшие моменты 2-го тура ЧМ U-20
Getty Images/Global Images Ukraine

В Аргентине проходит чемпионат мира 2023 по футболу U-20.

Смотрите видео лучших моментов 2-го тура.

ЧМ-2023 U-20 по футболу

2-й тур. Аргентина

  • 23.05. 21:00 США U-20 – Фиджи U-20 – 3:0
  • 23.05. 21:00 Узбекистан U-20 – Новая Зеландия U-20 – 2:2
  • 24.05. 00:00 Аргентина U-20 – Гватемала U-20 – 3:0
  • 24.05. 00:00 Эквадор U-20 – Словакия U-20 – 2:1
  • 24.05. 21:00 Италия U-20 – Нигерия U-20 – 0:2
  • 24.05. 21:00 Сенегал U-20 – Израиль U-20 – 1:1
  • 25.05. 00:00 Бразилия U-20 – Доминиканская Республика U-20 – 6:0
  • 25.05. 00:00 Япония U-20 – Колумбия U-20 – 1:2
  • 25.05. 21:00 Уругвай U-20 – Англия U-20 – 2:3
  • 25.05. 21:00 Франция U-20 – Гамбия U-20 – 1:2
  • 26.05. 00:00 Ирак U-20 – Тунис U-20 – 0:3
  • 26.05. 00:00 Южная Корея U-20 – Гондурас U-20 – 2:2

Турнирные таблицы

Видеообзоры матчей

Аргентина U-20 – Гватемала U-20 – 3:0

Италия U-20 – Нигерия U-20 – 0:2

Бразилия U-20 – Доминиканская Республика U-20 – 6:0

Франция U-20 – Гамбия U-20 – 1:2

Уругвай U-20 – Англия U-20 – 2:3

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Mamin Sanyang (Гамбия U20).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Вильсон Одобер (Франция U20).
13’
ГОЛ ! Автогол забил Tanguy Zoukrou (Франция U20).
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Источник Sport.ua
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