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  4. ВИДЕО. Италия одолела Бразилию. Лучшие моменты стартового раунда ЧМ U-20
Чемпионат мира
Италия U20
21.05.2023 23:55 – FT 3 : 2
Бразилия U20
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Чемпионат мира
26 мая 2023, 15:23 | Обновлено 26 мая 2023, 15:34
339
0

ВИДЕО. Италия одолела Бразилию. Лучшие моменты стартового раунда ЧМ U-20

Смотрите видео лучших матчей на старте молодежного чемпионата мира

26 мая 2023, 15:23 | Обновлено 26 мая 2023, 15:34
339
0
ВИДЕО. Италия одолела Бразилию. Лучшие моменты стартового раунда ЧМ U-20
Getty Images/Global Images Ukraine

В Аргентине стартовал чемпионат мира 2023 по футболу U-20.

Смотрите видео лучших моментов стартового раунда.

ЧМ-2023 U-20 по футболу

1-й тур. Аргентина

  • 20.05. 21:00 Гватемала U-20 – Новая Зеландия U-20 – 0:1
  • 20.05. 21:00 США U-20 – Эквадор U-20 – 1:0
  • 21.05. 00:00 Аргентина U-20 – Узбекистан U-20 – 2:1
  • 21.05. 00:00 Фиджи U-20 – Словакия U-20 – 0:4
  • 21.05. 21:00 Израиль U-20 – Колумбия U-20 – 1:2
  • 21.05. 21:00 Нигерия U-20 – Доминиканская Республика U-20 – 2:1
  • 22.05. 00:00 Италия U-20 – Бразилия U-20 – 3:2
  • 22.05. 00:00 Сенегал U-20 – Япония U-20 – 0:1
  • 22.05. 21:00 Англия U-20 – Тунис U-20 – 1:0
  • 22.05. 21:00 Франция U-20 – Южная Корея U-20 – 1:2
  • 23.05. 00:00 Гамбия U-20 – Гондурас U-20 – 2:1
  • 23.05. 00:00 Уругвай U-20 – Ирак U-20 – 4:0

Видеообзоры матчей

21.05. 00:00 Аргентина U-20 – Узбекистан U-20 – 2:1

22.05. 00:00 Италия U-20 – Бразилия U-20 – 3:2

22.05. 21:00 Англия U-20 – Тунис U-20 – 1:0

22.05. 21:00 Франция U-20 – Южная Корея U-20 – 1:2

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Леонардо (Бразилия U20).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Леонардо (Бразилия U20).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Чезаре Казадей (Италия U20).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Чезаре Казадей (Италия U20).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Прати (Италия U20).
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Источник Sport.ua
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