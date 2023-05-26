26.05.2023 14:00 – перерыв 0 : 0
Украина. Первая лига26 мая 2023, 14:00 | Обновлено 26 мая 2023, 14:17
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Первая лига. Борьба за выживание. Последний тур. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 26 мая в 14:00 видеотрансляции матчей нижней восьмерки Первой лиги
26 мая 2023, 14:00 | Обновлено 26 мая 2023, 14:17
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26 мая проходят заключительные поединки сезона Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей последнего игрового дня в группе борьбы за выживание.
Уже известно, что Горняк-Спорт понижается в классе, а ФСК Мариуполь сыграет переходные матчи со 2-й командой Второй лиги.
Первая лига. 26 мая
Все матчи начнутся в 14:00.
Турнирная таблица
14:00. Горняк-Спорт – ФСК Мариуполь
14:00. Полтава – Диназ Вышгород
14:00. Скорук Томаковка – Буковина Черновцы
14:00. Чернигов – Прикарпатье Ивано-Франковск
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