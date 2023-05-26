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Чемпионат Украины
Чернигов
26.05.2023 14:00 – перерыв 0 : 0
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
26 мая 2023, 14:00 | Обновлено 26 мая 2023, 14:17
575
0

Первая лига. Борьба за выживание. Последний тур. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 26 мая в 14:00 видеотрансляции матчей нижней восьмерки Первой лиги

26 мая 2023, 14:00 | Обновлено 26 мая 2023, 14:17
575
0
Первая лига. Борьба за выживание. Последний тур. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Буковина

26 мая проходят заключительные поединки сезона Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей последнего игрового дня в группе борьбы за выживание.

Уже известно, что Горняк-Спорт понижается в классе, а ФСК Мариуполь сыграет переходные матчи со 2-й командой Второй лиги.

Первая лига. 26 мая

Все матчи начнутся в 14:00.

Турнирная таблица

14:00. Горняк-Спорт – ФСК Мариуполь

14:00. Полтава – Диназ Вышгород

14:00. Скорук Томаковка – Буковина Черновцы

14:00. Чернигов – Прикарпатье Ивано-Франковск

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Полтава Чернигов чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Первая лига Украины Буковина Черновцы Прикарпатье Ивано-Франковск смотреть онлайн Диназ Вышгород Скорук Томаковка ФСК Мариуполь
Источник Sport.ua
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