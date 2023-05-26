Первая лига. Борьба за выживание. Последний тур. Смотреть онлайн. LIVE

26 мая проходят заключительные поединки сезона Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей последнего игрового дня в группе борьбы за выживание.

Уже известно, что Горняк-Спорт понижается в классе, а ФСК Мариуполь сыграет переходные матчи со 2-й командой Второй лиги.

Первая лига. 26 мая

Все матчи начнутся в 14:00.

Турнирная таблица

14:00. Горняк-Спорт – ФСК Мариуполь

14:00. Полтава – Диназ Вышгород

14:00. Скорук Томаковка – Буковина Черновцы

14:00. Чернигов – Прикарпатье Ивано-Франковск