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Украина. Первая лига
26 мая 2023, 19:45 |
943
0

Первая лига. Завершились матчи Группы выживания, остались переходные игры

Горняк-Спорт вылетел, Мариуполь сыграет в переходных матчах

26 мая 2023, 19:45 |
943
0
Первая лига. Завершились матчи Группы выживания, остались переходные игры
ФК Прикарпатье

Сегодня в Первой лиге состоялся последний тур Группы выживания, который интриги не имел. Заранее было известно, что «Горняк-Спорт» вылетел во Вторую Лигу, а «Мариуполь» будет играть переходные матчи.

В последнем туре «Горняк-Спорт» обыграл «Мариуполь» 1:0. Соперником в переходных матчах будет команда, которая займет 2-е место по итогам чемпионата Второй Лиги.

Первая лига. Группа выживания, 8-й тур

Чернигов - Прикарпатье 0:2

Полтава - Диназ 1:2

Скорук - Буковина 0:0

Горняк-Спорт - Мариуполь 1:0

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Первая лига Украины ФСК Мариуполь Горняк-Спорт Чернигов Прикарпатье Ивано-Франковск Полтава Диназ Вышгород Скорук Томаковка Буковина Черновцы
Источник Sport.ua
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