Украина. Первая лига26 мая 2023, 19:45 |
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Первая лига. Завершились матчи Группы выживания, остались переходные игры
Горняк-Спорт вылетел, Мариуполь сыграет в переходных матчах
26 мая 2023, 19:45 |
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Сегодня в Первой лиге состоялся последний тур Группы выживания, который интриги не имел. Заранее было известно, что «Горняк-Спорт» вылетел во Вторую Лигу, а «Мариуполь» будет играть переходные матчи.
В последнем туре «Горняк-Спорт» обыграл «Мариуполь» 1:0. Соперником в переходных матчах будет команда, которая займет 2-е место по итогам чемпионата Второй Лиги.
Первая лига. Группа выживания, 8-й тур
Чернигов - Прикарпатье 0:2
Полтава - Диназ 1:2
Скорук - Буковина 0:0
Горняк-Спорт - Мариуполь 1:0
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