Первая лига. Завершились матчи Группы выживания, остались переходные игры

Сегодня в Первой лиге состоялся последний тур Группы выживания, который интриги не имел. Заранее было известно, что «Горняк-Спорт» вылетел во Вторую Лигу, а «Мариуполь» будет играть переходные матчи.

В последнем туре «Горняк-Спорт» обыграл «Мариуполь» 1:0. Соперником в переходных матчах будет команда, которая займет 2-е место по итогам чемпионата Второй Лиги.

Первая лига. Группа выживания, 8-й тур

Чернигов - Прикарпатье 0:2

Полтава - Диназ 1:2

Скорук - Буковина 0:0

Горняк-Спорт - Мариуполь 1:0