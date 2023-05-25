Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перица ОГНЕНОВИЧ: «Жаль людей, которые любят Металлист»
Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 23:26 |
350
0

Перица ОГНЕНОВИЧ: «Жаль людей, которые любят Металлист»

Главный тренер харьковской команды прокомментировал поражение в матче с «Кривбассом»

25 мая 2023, 23:26 |
350
0
Перица ОГНЕНОВИЧ: «Жаль людей, которые любят Металлист»
ФК Металлист. Перица Огненович

В четверг, 25 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ между клубами «Кривбасс» и «Металлист». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Кривого Рога.

После окончания встречи главный тренер харьковского «Металлиста» Перица Огненович прокомментировал поражения своих подопечных:

– Как вам сегодняшний поединок?

– Вы сами все видели. Просто наша команда очередной матч провела не на том уровне, который нужен, если вы хотите играть в УПЛ. Что тут сказать… Видимо, «Металлист» сейчас не может забирать нужные очки. Жаль людей, которые любят «Металлист».

– В то же время, что вы можете сказать о «Кривбассе»?

– Конечно, бросается в глаза, что здесь высокое индивидуальное мастерство. Сегодня эта команда сыграла так, будто этот матч и не нужно было выигрывать – благодаря качеству футболистов результат и так непременно приложится. Честно, я увидел хорошую команду.

– Повлияли ли погодные условия на игру «Металлиста» и как вы можете оценить в целом первый и второй тайма?

– Чуть ли не каждый матч для нас начинается с того, что соперник забивает в наши ворота. После этого нам очень тяжело собраться. Сегодня до первого пропущенного гола игра была ровной. А уже после 0:1 все начало идти не так, как нужно.

– На достаточном ли уровне сейчас находится финансирование ФК «Металлист»? Поговаривают, есть некоторые проблемы в клубе, которые влияют на моральный аспект…

– Этот вопрос не ко мне, извините. Я могу поговорить с вами сугубо об игре.

По теме:
Сергей КОВАЛЕЦ: «Сегодня Эдмар с Металлистом 1925 играли в катеначчо»
Кривбасс – Металлист – 2:0. Первый мяч Сосы, супергол Капича. Видео голов
Что в подвале УПЛ? Металлист идет на дно, зона переходных матчей
Перица Огненович Металлист Харьков Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Металлист пресс-конференция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге
Теннис | 25 мая 2023, 18:19 14
Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге
Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге

Первая победа над соперницей из топ-50 после возвращения

Александр БАБИЧ: 100% удаление. Очередной безрассудный поступок Снурницына
Футбол | 25 мая 2023, 03:45 0
Александр БАБИЧ: 100% удаление. Очередной безрассудный поступок Снурницына
Александр БАБИЧ: 100% удаление. Очередной безрассудный поступок Снурницына

Украинский тренер прокомментировал итог матча «Заря» – «Шахтер»

Александр ДЕНИСОВ: «У УПЛ ТВ нет концепции, Setanta дает неплохую сумму»
Футбол | 25.05.2023, 15:49
Александр ДЕНИСОВ: «У УПЛ ТВ нет концепции, Setanta дает неплохую сумму»
Александр ДЕНИСОВ: «У УПЛ ТВ нет концепции, Setanta дает неплохую сумму»
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
Водные виды | 25.05.2023, 18:41
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
ОФИЦИАЛЬНО. Брюгге и Яремчук получат нового главного тренера. Названо имя
Футбол | 25.05.2023, 21:37
ОФИЦИАЛЬНО. Брюгге и Яремчук получат нового главного тренера. Названо имя
ОФИЦИАЛЬНО. Брюгге и Яремчук получат нового главного тренера. Названо имя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
23.05.2023, 22:59 3
Хоккей
ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
24.05.2023, 14:50 34
Футбол
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
25.05.2023, 04:26 34
Футбол
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
24.05.2023, 01:55 3
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
25.05.2023, 10:00 4
Хоккей
Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
23.05.2023, 23:32 8
Футбол
Чемпионат мира по хоккею: превью четвертьфиналов
Чемпионат мира по хоккею: превью четвертьфиналов
25.05.2023, 11:26
Хоккей
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
24.05.2023, 15:58 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности