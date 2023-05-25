Перица ОГНЕНОВИЧ: «Жаль людей, которые любят Металлист»

В четверг, 25 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ между клубами «Кривбасс» и «Металлист». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Кривого Рога.

После окончания встречи главный тренер харьковского «Металлиста» Перица Огненович прокомментировал поражения своих подопечных:

– Как вам сегодняшний поединок?

– Вы сами все видели. Просто наша команда очередной матч провела не на том уровне, который нужен, если вы хотите играть в УПЛ. Что тут сказать… Видимо, «Металлист» сейчас не может забирать нужные очки. Жаль людей, которые любят «Металлист».

– В то же время, что вы можете сказать о «Кривбассе»?

– Конечно, бросается в глаза, что здесь высокое индивидуальное мастерство. Сегодня эта команда сыграла так, будто этот матч и не нужно было выигрывать – благодаря качеству футболистов результат и так непременно приложится. Честно, я увидел хорошую команду.

– Повлияли ли погодные условия на игру «Металлиста» и как вы можете оценить в целом первый и второй тайма?

– Чуть ли не каждый матч для нас начинается с того, что соперник забивает в наши ворота. После этого нам очень тяжело собраться. Сегодня до первого пропущенного гола игра была ровной. А уже после 0:1 все начало идти не так, как нужно.

– На достаточном ли уровне сейчас находится финансирование ФК «Металлист»? Поговаривают, есть некоторые проблемы в клубе, которые влияют на моральный аспект…

– Этот вопрос не ко мне, извините. Я могу поговорить с вами сугубо об игре.