Первая ракетка Испании снялась с Ролан Гаррос
Паула Бадоса пропустит второй мейджор в сезоне
Первая ракетка Испании Паула Бадоса не сыграет на Открытом чемпионате Франции из-за травмы позвоночника.
«Только начало казаться, что все нормально, как я получила плохие новости. На турнире в Риме я перенесла стрессовый перелом позвоночника. Это очень плохие новости после такого тяжелого начала сезона из-за травм. Теперь я снова выпаду из соревнований», – сообщила теннисистка.
Отметим, что в текущем сезоне Бадоса сыграла 25 матчей, выиграв 17 из них. Из-за травмы она также пропускала Открытый чемпионат Австралии.
Лучший результат Бадосы на Ролан Гаррос – выход в 1/4 финала в 2021 году.
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