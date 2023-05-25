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Ролан Гаррос
25 мая 2023, 14:15 | Обновлено 25 мая 2023, 14:16
317
0

Первая ракетка Испании снялась с Ролан Гаррос

Паула Бадоса пропустит второй мейджор в сезоне

25 мая 2023, 14:15 | Обновлено 25 мая 2023, 14:16
317
0
Первая ракетка Испании снялась с Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

Первая ракетка Испании Паула Бадоса не сыграет на Открытом чемпионате Франции из-за травмы позвоночника.

«Только начало казаться, что все нормально, как я получила плохие новости. На турнире в Риме я перенесла стрессовый перелом позвоночника. Это очень плохие новости после такого тяжелого начала сезона из-за травм. Теперь я снова выпаду из соревнований», – сообщила теннисистка.

Отметим, что в текущем сезоне Бадоса сыграла 25 матчей, выиграв 17 из них. Из-за травмы она также пропускала Открытый чемпионат Австралии.

Лучший результат Бадосы на Ролан Гаррос – выход в 1/4 финала в 2021 году.

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Паула Бадоса Ролан Гаррос 2023
Источник Twitter
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