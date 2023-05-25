Эрик ТЕН ХАГ – о Челси: «Когда стратегия неверная, деньги не помогут»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о трудностях, с которыми пришлось столкнуться лондонскому «Челси» в эпоху прихода в клуб нового собственника.

«Да, совершенно точно. Когда за процессом не стоит какой-то стратегии, когда стратегия неверная, деньги не помогут.

Сейчас в Великобритании сосредоточены хорошие игроки, лучшие тренеры и деньги. Из-за этого конкуренция высока. Нужно принимать правильные решения. Можно владеть деньгами, но тратить их следует с умом. И нужна стратегия», – заявил Эрик тен Хаг.

«Челси» в настоящий момент в таблице АПЛ занимает 12-е место с 43-мя очками после 36 игр. У «Ман Юнайтед» 4-я позиция и 69 пунктов. В четверг, 25 мая, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют друг с другом на «Олд Траффорд» в перенесенном матче 32-го тура.