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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
25.05.2023 22:00 – FT 4 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 мая 2023, 22:00 | Обновлено 26 мая 2023, 01:05
1149
0

Ман Юнайтед – Челси. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию перенесенного матча 32-го тура АПЛ

25 мая 2023, 22:00 | Обновлено 26 мая 2023, 01:05
1149
0
Ман Юнайтед – Челси. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая на «Олд Траффорд» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

«Манчестер Юнайтед» находится на четвертой строчке, набрав в 36-ти матчах 69 очков. В случае победы он обойдет «Ньюкасл», который опережает конкурента на один балл, сыграв на матч больше.

Сейчас «Челси» занимает лишь 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и уже даже не поднимется в верхнюю половину, ведь может стать только 11-м.

Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Челси).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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