25 мая на «Олд Траффорд» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

«Манчестер Юнайтед» находится на четвертой строчке, набрав в 36-ти матчах 69 очков. В случае победы он обойдет «Ньюкасл», который опережает конкурента на один балл, сыграв на матч больше.

Сейчас «Челси» занимает лишь 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и уже даже не поднимется в верхнюю половину, ведь может стать только 11-м.

Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция