Тен Хаг обошел Моуриньо по победам в сезоне. Он стал рекордсменом

В субботу, 13 мая, в матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» добился победы со счетом 2:0 над «Саутгемптоном». Этот результат позволил главному тренеру манкунианцев Эрику тен Хагу установить новое клубное рекордное достижение, которым ранее владел Жозе Моуринью.

Победа над «святыми» стала для «Ман Юнайтед» 38-й во всех турнирах текущего сезона. Ранее ни одному наставнику в истории клуба не удавалось добиться подобного результата в своем дебютном сезоне.

Автором предыдущего достижения был португалец Жозе Моуриньо. В сезоне-2016/2017 «Манчестер Юнайтед» под его руководством выиграл 37 матчей во всех турнирах. Португальский специалист в первый год работы с «красными дьяволами» помог им завоевать три трофея – Кубок английской лиги и Суперкубок Англии, а также победить в Лиге Европы.