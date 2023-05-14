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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
13.05.2023 17:00 – FT 2 : 0
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 мая 2023, 05:40 | Обновлено 14 мая 2023, 06:04
162
0

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 36-го тура Английской Премьер-лиги

14 мая 2023, 05:40 | Обновлено 14 мая 2023, 06:04
162
0
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» дома нанес поражение команде «Вулверхэмптон» (2:0).

АПЛ. 36-й тур, 13 мая

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 2:0

Голы: Марсьяль, 32, Гарначо, 90+5

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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