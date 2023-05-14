13.05.2023 17:00 – FT 2 : 0
Англия14 мая 2023, 05:40 | Обновлено 14 мая 2023, 06:04
162
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Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 36-го тура Английской Премьер-лиги
14 мая 2023, 05:40 | Обновлено 14 мая 2023, 06:04
162
0
В субботу, 13 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» дома нанес поражение команде «Вулверхэмптон» (2:0).
АПЛ. 36-й тур, 13 мая
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 2:0
Голы: Марсьяль, 32, Гарначо, 90+5
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед).
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