ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия

Жена украинского голкипера клуба «Андижана» Игоря Литовки заявила, что Крым – это россия.

Елена Литовка написала комментарий в Instagram под видео, в котором президент Украины Владимир Зеленский сказал, что россия принесла в Крым деградацию:

«То есть и крымчан нужно спасать? Крым вошел в состав россии волей народа, а не военным путем, а кому не нравится – может собрать вещи и уехать».

После огласки в соцсетях свой комментарий она удалила. Интересно, что в феврале 2022 года женщина рожала ребенка в Киеве под обстрелами со стороны рф.

Игорь Литовка не смог не прокомментировать эту ситуацию и попытался оправдать слова жены:

«Моя жена – не публичный человек, поэтому я отвечу за нее. Потому что все сообщения вчера и сегодня поступают в мой адрес. Я это вечером прочитал, был поражен и удивлен. Даже не знаю какие подобрать слова. Попытаюсь рассказать, как все было на самом деле. Она не это имела в виду. Просто неправильно сформулировала свое мнение и при этом сразу удалила комментарий, чтобы написать новый. Но потом передумала и даже забыла об этом.

Позже кто-то сделал скрин, начали искать в этих словах измену, подписали меня. Но хочу прояснить, что мы никогда не поддерживали страну-террориста. Как ее можно поддерживать, я даже не знаю. Это во-первых. Во-вторых, в 2014 году мы уехали из Крыма. Все оставили, хотя у меня был новый контракт с командой на 4 года. Искали, где будем строить дом, где будем жить, но все это перечеркнулось в один момент. Когда началась аннексия, мы покинули полуостров, даже не раздумывая, и начали свою жизнь с нуля.

Ну и конечно хочется передать отдельное приветствие тем, кто за секунду ищет какую-то «измену» в действиях обычных людей, не зная ни их судьбы, ни их жизненных обстоятельств. Как моя жена может поддерживать что-нибудь связанное со страной-террористом, если она одна рожала практически в бомбоубежище, а моя вторая дочь вместе с моими родителями сидела под взрывами бомб в подвале в Чернигове. Они увиделись всего через неделю, а я вообще находился в Турции. Никто не знал, увидимся ли мы вообще. Осуждать людей, не зная их историю, самое простое.

Согласен, что-то, как все это сделали, может вызвать резонанс. Я тоже, если бы не знал всей ситуации, возмутился бы. Но человек просто неправильно высказал свои мысли, а дальше все разнеслось по сети. А то, что попадает в интернет, уже трудно поменять. Поэтому я и даю прямой комментарий по этой ситуации. Мне тоже было неприятно. С того момента, как появились все эти комментарии, я получил сообщения разного рода. Мне с удивлением писали как мои друзья, так и обычные люди, возмущенные самой ситуацией. Еще раз хочу принести извинения, если это кого-то обидело или кто-то неправильно все понял. Но наша позиция четкая и не стоит в ней даже сомневаться.

Также хочу добавить, что я сам из Никополя, который ежедневно находится под артиллерийским огнем со стороны Запорожской АЭС. Знаем, кто делает этот ядерный террор. Мои родные и близкие находятся в этом городе. Часто с ними созваниваюсь и слежу за ситуацией. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что мы верим в ВСУ и в Украину. В нашу неотвратимую победу. В то, что все наши территории вернутся домой. Слава Украины и слава ВСУ.

А насчет того, чей Крым или еще что-то... Здесь мнение однозначно. Крым был, есть и будет украинским. Это вообще не обсуждается в нашей семье. Также хотелось бы в первую очередь извиниться от ее имени и нашей семьи в моем лице перед теми, кого эти слова оскорбили. Вернее, теми, кто их неправильно понял. Мы верим в нашу победу и Украину. Слава Украины и слава ВСУ».

ФОТО. Жена Игоря Литовки рожала ребенка в Киеве под обстрелами россии