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15 февраля 2023, 18:47 |
471
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Десны продолжит карьеру в Узбекистане

Игорь Литовка стал игроком «Андижана»

15 февраля 2023, 18:47 |
471
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Десны продолжит карьеру в Узбекистане
ФК Андижан. Игорь Литовка

Узбекский клуб «Андижан» официально сообщил о подписании украинского голкипера Игоря Литовки. Контракт с 34-летним вратарем рассчитан на два года.

Несколько дней назад Литовка покинул хорватскую «Загору», за которую выступал с августа 2022 года.

Ранее Литовка выступал за «Севастополь», «Таврию», «Олимпик» Донецк, черниговскую «Десну», а также латвийскую «Ригу» и румынский «Волунтари».

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Андижан Игорь Литовка
Источник Sport.ua
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