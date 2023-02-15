ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Десны продолжит карьеру в Узбекистане

Узбекский клуб «Андижан» официально сообщил о подписании украинского голкипера Игоря Литовки. Контракт с 34-летним вратарем рассчитан на два года.

Несколько дней назад Литовка покинул хорватскую «Загору», за которую выступал с августа 2022 года.

Ранее Литовка выступал за «Севастополь», «Таврию», «Олимпик» Донецк, черниговскую «Десну», а также латвийскую «Ригу» и румынский «Волунтари».