Другие новости15 февраля 2023, 18:47 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Десны продолжит карьеру в Узбекистане
Игорь Литовка стал игроком «Андижана»
15 февраля 2023, 18:47 |
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Узбекский клуб «Андижан» официально сообщил о подписании украинского голкипера Игоря Литовки. Контракт с 34-летним вратарем рассчитан на два года.
Несколько дней назад Литовка покинул хорватскую «Загору», за которую выступал с августа 2022 года.
Ранее Литовка выступал за «Севастополь», «Таврию», «Олимпик» Донецк, черниговскую «Десну», а также латвийскую «Ригу» и румынский «Волунтари».
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