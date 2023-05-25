ФОТО. Отметился ассистом. Шапаренко прокомментировал свое возвращение

В среду, 24 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ между клубами «Динамо» и «Колос». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевской команды.

24-летний полузащитник киевлян Николай Шапаренко попал в заявку команды, однако начал матч на скамейке запасных. На 68-й минуте он заменил Александра Андриевского и появился на поле.

«Долго ждал этого момента 🙏🏼 Спасибо всем за поддержку!», – написал игрок в своем Instagram.

На 90+3 минуте встречи Шапаренко отдал голевую передачу на Назара Волошина. В текущем сезоне Николай провел всего 3 матча в составе столичного клуба, в которых отметился 2 ассистами.

Николай перенес операцию и только сейчас сумел набрать кондиции для возвращения. Не исключено, что Шапаренко получит вызов в сборную Украины на июньские матчи.