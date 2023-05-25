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Чемпионат Украины
Ингулец
25.05.2023 14:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 06:33 | Обновлено 25 мая 2023, 06:41
65
0

Ингулец – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В Петровом состоится матч 28 тура Украинской Премьер-лиги

25 мая 2023, 06:33 | Обновлено 25 мая 2023, 06:41
65
0
Ингулец – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В четверг, 25 мая, состоится поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Петровом на поле стадиона «Ингулец», начало – в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра будет судить Виталий Романов, представляющий Днепр.

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

📺 Видеотрансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» - «Металлист 1925».

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Источник Sport.ua
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