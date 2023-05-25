Украина. Премьер лига25 мая 2023, 02:39 | Обновлено 25 мая 2023, 02:41
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Металлист 1925
Игра начнется 25 мая в 14:00
25 мая 2023, 02:39 | Обновлено 25 мая 2023, 02:41
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В четверг, 25 мая, состоится поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Петровом на поле стадиона «Ингулец», начало – в 14:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игра будет судить Виталий Романов, представляющий Днепр.
Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» - «Металлист 1925».
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