В четверг, 25 мая, состоится поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Петровом на поле стадиона «Ингулец», начало – в 14:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра будет судить Виталий Романов, представляющий Днепр.

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» - «Металлист 1925».