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Чемпионат Украины
Минай
25.05.2023 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 02:27 | Обновлено 25 мая 2023, 02:28
22
0

Минай – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 28 тура состоится 25 мая в 13:00

25 мая 2023, 02:27 | Обновлено 25 мая 2023, 02:28
22
0
Минай – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В четверг, 25 мая, состоится поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Минай» и львовский Рух». Игра пройдет в Минае на поле стадиона «Минай», начало - в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды будет судить Владимир Новохатный, представляющий Киев.

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

📺 Видеотрансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Рух».

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Источник Sport.ua
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