Украина. Премьер лига25 мая 2023, 02:27 | Обновлено 25 мая 2023, 02:28
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Минай – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 28 тура состоится 25 мая в 13:00
25 мая 2023, 02:27 | Обновлено 25 мая 2023, 02:28
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В четверг, 25 мая, состоится поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Минай» и львовский Рух». Игра пройдет в Минае на поле стадиона «Минай», начало - в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Команды будет судить Владимир Новохатный, представляющий Киев.
Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Рух».
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