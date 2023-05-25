Украина. Премьер лига25 мая 2023, 02:06 | Обновлено 25 мая 2023, 02:24
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Рух
Игра начнется 25 мая в 13:00
25 мая 2023, 02:06 | Обновлено 25 мая 2023, 02:24
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В четверг, 25 мая, состоится поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Минай» и львовский Рух». Игра пройдет в Минае на поле стадиона «Минай», начало - в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Команды будет судить Владимир Новохатный, представляющий Киев.
Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Рух».
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