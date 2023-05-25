В четверг, 25 мая, состоится поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Минай» и львовский Рух». Игра пройдет в Минае на поле стадиона «Минай», начало - в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды будет судить Владимир Новохатный, представляющий Киев.

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Рух».