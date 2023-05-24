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  4. Евгений КОНОПЛЯНКА: «У Днепра-1 хорошие шансы выиграть УПЛ»
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 10:56 |
610
1

Евгений КОНОПЛЯНКА: «У Днепра-1 хорошие шансы выиграть УПЛ»

Экс-игрок «Днепра» и «Шахтера» – о гонке за золотые награды в чемпионате Украины

24 мая 2023, 10:56 |
610
1
Евгений КОНОПЛЯНКА: «У Днепра-1 хорошие шансы выиграть УПЛ»
Instagram. Евгений Коноплянка

Украинский вингер польской «Краковии» Евгений Коноплянка, который в своем время выступал за «Днепр» и «Шахтер», поделился мыслями по поводу борьбы за золотые награды в УПЛ:

«У «Днепра-1» хорошие шансы выиграть УПЛ, так как у «Шахтера» по календарю игры немного тяжелее. Но мое мнение, что чемпионат выиграет донецкая команда, так как немаловажную роль играет опыт футболистов.

Что касается очной дуели, то против «Шахтера» «Днепру-1» нужно играть не боясь, стараться взять три очка. Только тогда у днепрян могут быть шансы на чемпионство, потому что затем, думаю, «Днепр-1» может потерять очки».

В 28-м туре чемпионата Украины «Днепр-1» сыграет против «Ворсклы», а «Шахтер» сразится с «Зарей». Далее лидеры чемпионата сойдутся в очном поединке в 29-м туре. Завершит сезон днепровская команды матчем с «Кривбассом», а «горняки» – с «Ворсклой».

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Евгений Коноплянка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Днепр-1 Шахтер - Днепр-1
Источник UA-Football
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