Евгений КОНОПЛЯНКА: «У Днепра-1 хорошие шансы выиграть УПЛ»

Украинский вингер польской «Краковии» Евгений Коноплянка, который в своем время выступал за «Днепр» и «Шахтер», поделился мыслями по поводу борьбы за золотые награды в УПЛ:

«У «Днепра-1» хорошие шансы выиграть УПЛ, так как у «Шахтера» по календарю игры немного тяжелее. Но мое мнение, что чемпионат выиграет донецкая команда, так как немаловажную роль играет опыт футболистов.

Что касается очной дуели, то против «Шахтера» «Днепру-1» нужно играть не боясь, стараться взять три очка. Только тогда у днепрян могут быть шансы на чемпионство, потому что затем, думаю, «Днепр-1» может потерять очки».

В 28-м туре чемпионата Украины «Днепр-1» сыграет против «Ворсклы», а «Шахтер» сразится с «Зарей». Далее лидеры чемпионата сойдутся в очном поединке в 29-м туре. Завершит сезон днепровская команды матчем с «Кривбассом», а «горняки» – с «Ворсклой».